Тюменская облдума досрочно прекратит полномочия погибшего депутата

Михаил Пацевич родился в 1988 году в Новом Уренгое. Работал педагогом в муниципальной гимназии и был специалистом отдела в новоуренгойском департаменте образования. В период пандемии выступал добровольцем и желал поспособствовать развитию национальной культуры Ямала.