Тюменская облдума досрочно прекратит полномочия погибшего депутата

Письмо с подобным требованием было направлено Избирательной комиссией Тюменской области. Ближайшее заседание облдумы состоится 21 апреля.
Отмечается, что Пацевич был избран депутатом по Надымскому одномандатному округу. Решение о дополнительных выборах будет принято в июне текущего года.
Михаил Пацевич родился в 1988 году в Новом Уренгое. Работал педагогом в муниципальной гимназии и был специалистом отдела в новоуренгойском департаменте образования. В период пандемии выступал добровольцем и желал поспособствовать развитию национальной культуры Ямала.
26 марта 33-летний мужчина выпал из окна девятого этажа и умер до приезда бригады скорой помощи. В Тюменской областной Думе являлся членом комиссии по социальной политике.
Председатель облдумы Сергей Корепанов считал Пацевича человеком, который обладает лидерскими качествами и которому доверяют избиратели.