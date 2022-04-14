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Тюменская облдума досрочно прекратит полномочия погибшего депутата

14 апреля 15:23
Фото: 1MI
На ближайшем заседании думы будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Пацевича, погибшего 26 марта в результате несчастного случая в Новом Уренгое.
Сюжет
Тюмень

Письмо с подобным требованием было направлено Избирательной комиссией Тюменской области. Ближайшее заседание облдумы состоится 21 апреля.

Отмечается, что Пацевич был избран депутатом по Надымскому одномандатному округу. Решение о дополнительных выборах будет принято в июне текущего года.

Михаил Пацевич родился в 1988 году в Новом Уренгое. Работал педагогом в муниципальной гимназии и был специалистом отдела в новоуренгойском департаменте образования. В период пандемии выступал добровольцем и желал поспособствовать развитию национальной культуры Ямала.

26 марта 33-летний мужчина выпал из окна девятого этажа и умер до приезда бригады скорой помощи. В Тюменской областной Думе являлся членом комиссии по социальной политике.

Председатель облдумы Сергей Корепанов считал Пацевича человеком, который обладает лидерскими качествами и которому доверяют избиратели.

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