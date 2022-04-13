В Тюмени на месте заброшенной пивоварни откроют магазины, кофейни и пекарни

Ранее «Наш город» писал о том, что городские власти могут открыть на территории железнодорожного вокзала кафе, хостелы и различные арт-пространства. Глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук объявил, что в этих объектах — некоторым из них больше века — можно создать точки притяжения туристов.