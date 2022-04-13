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В Тюмени на месте заброшенной пивоварни откроют магазины, кофейни и пекарни

13 апреля 05:21
Фото: Пресс-служба компании "Колесник"
В пресс-службе инвест-компании «Колесник» «Нашему городу» рассказали о планах организовать реновацию первого этажа здания на улице Муравленко, 9 в Заречной части Тюмени, на котором в нулевые работал пивной ресторан с собственной пивоварней и кинотеатр. Помещение находилось в упадке последние пятнадцать лет.
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Тюмень

«По дизайн проекту внешний вид первого этажа здания по Муравленко, 9 будет выполнен в общем архитектурном решении с „Домом у озера“ и станет частью единого ансамбля, элементом которого будет прогулочная зона у озера Тихое»,пояснили в пресс-службе.

Площадь помещения в 1240 м² дает возможности открыть там кофейни, пекарни, магазины, точки сферы услуг.

Жители улицы Муравленко надеются на появление всех этих мест.

Ранее «Наш город» писал о том, что городские власти могут открыть на территории железнодорожного вокзала кафе, хостелы и различные арт-пространства. Глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук объявил, что в этих объектах — некоторым из них больше века — можно создать точки притяжения туристов.

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