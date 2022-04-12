Руслан Кухарук анонсировал концепцию оформления Тюмени к майским праздникам

Глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале рассказал, как областная столица будет украшена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Общественные места Тюмени оформят в единой праздничной концепции, макет которой можно видеть на сайте городской администрации.

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