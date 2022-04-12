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Руслан Кухарук анонсировал концепцию оформления Тюмени к майским праздникам

12 апреля 06:27
Фото: Администрация города Тюмени
Глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале рассказал, как областная столица будет украшена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Общественные места Тюмени оформят в единой праздничной концепции, макет которой можно видеть на сайте городской администрации.
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Тюмень

Кухарук подчеркнул, что задача этой концепции в том, чтобы все культурные события, запланированные в честь 9 Мая, были объединены единой патриотической символикой.

Судя по содержанию макета, на остановочных комплексах вновь разместят панели с фото и биографией героев Советского Союза.

Фото: Администрация города Тюмени

На кронштейнах развесят флаги с надписью «9 Мая —День Победы» и гербом Тюмени — ладьей.

Фото: Администрация города Тюмени

На фонарных опорах, стоящих вдоль центральных улиц, разместят кронштейны «Звезда», а на площади Солнца, сквере Дорожников, Аллее молодоженов, набережной реки Туры, у мемориала «Прощание», на площади Борцов Революции и не только поставят флаговые конструкции с однотонными полотнищами красного цвета.

Фото: Администрация города Тюмени
Фото: Администрация города Тюмени
Фото: Администрация города Тюмени

Перед входом в железнодорожный вокзал установят сэлфи-рамку «Сквозь время»

Фото: Администрация города Тюмени

На городских бульварах расставят арт-объекты «Звезды».

Фото: Администрация города Тюмени

В Загородном саду организуют фотозону из пайеток с полигональной звездой «С Днем Победы».

Фото: Администрация города Тюмени

«Все работы, связанные с праздничным оформлением, должны быть завершены до 24 апреля»,указано на сайте городской администрации.

Демонтаж должны произвести до 15 мая.

Ранее «Наш город» писал, что впервые на Первомай в Тюмени по решению городских властей запустят фейерверки в честь присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести».

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