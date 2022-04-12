Руслан Кухарук анонсировал концепцию оформления Тюмени к майским праздникам

Кухарук подчеркнул, что задача этой концепции в том, чтобы все культурные события, запланированные в честь 9 Мая, были объединены единой патриотической символикой.
Судя по содержанию макета, на остановочных комплексах вновь разместят панели с фото и биографией героев Советского Союза.
На кронштейнах развесят флаги с надписью «9 Мая —День Победы» и гербом Тюмени — ладьей.
На фонарных опорах, стоящих вдоль центральных улиц, разместят кронштейны «Звезда», а на площади Солнца, сквере Дорожников, Аллее молодоженов, набережной реки Туры, у мемориала «Прощание», на площади Борцов Революции и не только поставят флаговые конструкции с однотонными полотнищами красного цвета.
Перед входом в железнодорожный вокзал установят сэлфи-рамку «Сквозь время»
На городских бульварах расставят арт-объекты «Звезды».
В Загородном саду организуют фотозону из пайеток с полигональной звездой «С Днем Победы».
«Все работы, связанные с праздничным оформлением, должны быть завершены до 24 апреля»,указано на сайте городской администрации.
Демонтаж должны произвести до 15 мая.
Ранее «Наш город» писал, что впервые на Первомай в Тюмени по решению городских властей запустят фейерверки в честь присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести».