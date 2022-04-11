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В тюменской колонии заключенный зашил себе рот

11 апреля 07:55
Фото: 1Mi
В тюменской исправительной колонии № 2 заключенный Кадиев Кармаз начал акцию протеста и зашил себе рот нитками с целью добиться приезда в учреждение проверяющей комиссии. Об этом ЧП известно от журналиста Алексея Кузнецова.
Сюжет
Тюмень

По словам Кузнецова, связи в настоящее время с заключенными, которые передали обращение Кадиева, нет.

В управлении ФСИН по Тюменской области попросили написать официальный запрос на имя руководителя.

Не так давно первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров совместно с врио начальника УФСИН России по Тюменской области Александром Биттелем проверили состояние законности в СИЗО-1 г. Тюмени и нашли там нарушения.

Были выявлены нарушения закона в части режима содержания, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, дисциплинарной практики и другие. Проверку сейчас будут проводить и в ИК-2, слишком часто там стали случаться ЧП.

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