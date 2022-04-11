В тюменской колонии заключенный зашил себе рот

По словам Кузнецова, связи в настоящее время с заключенными, которые передали обращение Кадиева, нет.
В управлении ФСИН по Тюменской области попросили написать официальный запрос на имя руководителя.
Не так давно первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров совместно с врио начальника УФСИН России по Тюменской области Александром Биттелем проверили состояние законности в СИЗО-1 г. Тюмени и нашли там нарушения.
Были выявлены нарушения закона в части режима содержания, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, дисциплинарной практики и другие. Проверку сейчас будут проводить и в ИК-2, слишком часто там стали случаться ЧП.