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В тюменском районе Лесобаза запущена система видеонаблюдения с распознаванием лиц

11 апреля 09:14
Фото: Пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»
В районе Лесобаза в Тюмени заработали 54 видеокамеры, которые будут круглосуточно транслировать на мониторы в Центре обработки данных правительства региона происходящее на улицах, сообщается в пресс-релизе ПАО «Ростелеком».

Подчеркивается, что на качестве изображений, передаваемых этими устройствами, не скажется ни освещение, ни температура воздуха.

«54 видеокамеры позволяют правоохранительным службам следить за обстановкой в районе Лесобазы, реагировать на экстренные ситуации и поддерживать порядок»,поясняют в пресс-службе.

Отмечается, что система видеонаблюдения содержит особый модуль, позволяющий распознавать лица.

Район Лесобаза в Тюмени, напомним, оказался на слуху, когда в июле прошлого года была убита школьница Настя Муравьева. Однако эта территория и раньше была известна среди тюменцев частотой совершаемых на ней уголовных преступлений и административных правонарушений.

Ранее «Наш город» писал, что после трагедии с Настей Муравьевой Председатель СКР Александр Бастрыкин порекомендовал губернатору Тюменской области установить в городе дополнительные средства видеонаблюдения.

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#Новости#Валерия Карашлийска#Город
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