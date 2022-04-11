В тюменском районе Лесобаза запущена система видеонаблюдения с распознаванием лиц

Район Лесобаза в Тюмени, напомним, оказался на слуху, когда в июле прошлого года была убита школьница Настя Муравьева. Однако эта территория и раньше была известна среди тюменцев частотой совершаемых на ней уголовных преступлений и административных правонарушений.