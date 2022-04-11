В тюменском районе Лесобаза запущена система видеонаблюдения с распознаванием лиц

Подчеркивается, что на качестве изображений, передаваемых этими устройствами, не скажется ни освещение, ни температура воздуха.
«54 видеокамеры позволяют правоохранительным службам следить за обстановкой в районе Лесобазы, реагировать на экстренные ситуации и поддерживать порядок»,поясняют в пресс-службе.
Отмечается, что система видеонаблюдения содержит особый модуль, позволяющий распознавать лица.
Район Лесобаза в Тюмени, напомним, оказался на слуху, когда в июле прошлого года была убита школьница Настя Муравьева. Однако эта территория и раньше была известна среди тюменцев частотой совершаемых на ней уголовных преступлений и административных правонарушений.
Ранее «Наш город» писал, что после трагедии с Настей Муравьевой Председатель СКР Александр Бастрыкин порекомендовал губернатору Тюменской области установить в городе дополнительные средства видеонаблюдения.