СК РФ займётся делом о ДТП в Тюмени, в котором погибли двое подростков

В аварии погибли 17-летний тюменец, сидевший за рулем ВАЗ, и его 14-летний пассажир. Трагический инцидент произошел 9 апреля 2022 года, около 4 часов утра на перекрестке улиц Червишевский тракт и Баумана.
«Еще двое 15-летних подростков с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную больницу, где в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятому 18-летнему пассажиру оказана помощь, и он отпущен домой»,указано в сообщении ведомства.
Водитель Mazda обвиняется за нарушение ПДД, которое стало причиной смерти двух и более лиц.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что он не был пьян в момент дорожного происшествия.
Сейчас следователи определяют обстоятельства произошедшего: они осмотрели место происшествия и видеозаписи, на которых был заснят момент аварии, допросили участников ДТП и свидетелей. Будут проведены экспертизы.