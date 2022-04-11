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СК РФ займётся делом о ДТП в Тюмени, в котором погибли двое подростков

11 апреля 04:25
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области
Тюменские следователи будут расследовать гибель двух подростков в ДТП. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города 1980 года рождения, который, управляя Mazda, не пропустил при повороте на перекрестке ВАЗ с пятью подростками внутри и спровоцировал смертельное ДТП, сообщает СК РФ по Тюменской области.
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Тюмень

В аварии погибли 17-летний тюменец, сидевший за рулем ВАЗ, и его 14-летний пассажир. Трагический инцидент произошел 9 апреля 2022 года, около 4 часов утра на перекрестке улиц Червишевский тракт и Баумана.

«Еще двое 15-летних подростков с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную больницу, где в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пятому 18-летнему пассажиру оказана помощь, и он отпущен домой»,указано в сообщении ведомства.

Водитель Mazda обвиняется за нарушение ПДД, которое стало причиной смерти двух и более лиц.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что он не был пьян в момент дорожного происшествия.

Сейчас следователи определяют обстоятельства произошедшего: они осмотрели место происшествия и видеозаписи, на которых был заснят момент аварии, допросили участников ДТП и свидетелей. Будут проведены экспертизы.

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