СК РФ займётся делом о ДТП в Тюмени, в котором погибли двое подростков

Тюменские следователи будут расследовать гибель двух подростков в ДТП. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города 1980 года рождения, который, управляя Mazda, не пропустил при повороте на перекрестке ВАЗ с пятью подростками внутри и спровоцировал смертельное ДТП, сообщает СК РФ по Тюменской области.

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