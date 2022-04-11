nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Синема Парк» приглашает любителей блокбастеров на две кинопремьеры

11 апреля 08:00
Фото: 1Mi
14 апреля в тюменском кинотеатре​ «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин» пройдут две кинопремьеры: индийский блокбастер «Джерси» (12+) и «Колар Голд Филдс: Часть 2» (16+).
Сюжет
Афиша
Фото: предоставлено "Синема-парком"

С 14 апреля «Синема Парк» приглашает на премьеру нового болливудского блокбастера режиссера Говтама Тиннанури «Джерси». Трогательная история про ценность семьи, стремление к мечте и надежду с Шахидом Капуром, Мруналом Тхакуром и Панкаджем Капуром в главных ролях. Все сеансы пройдут с оригинальной звуковой дорожкой на языке хинди и русскими субтитрами.

Фильм рассказывает историю бывшего игрока в крикет, который опустился на самое дно и изо всех сил пытается свести концы с концами. Ко дню рождения сына он хочет исполнить его заветное желание и подарить ему джерси, но чтобы достать деньги он должен вновь столкнуться лицом к лицу со свои прошлым. Главный герой должен решить, бороться ли снова для достижения вершин или продолжать жить жизнью неудачника. 12+ Билеты: https://kinoteatr.ru/film/dzhersi/

Билеты в кассах кинотеатра и на сайте.

Возрастное ограничение: 16+

Что: «Джерси», драма, спорт

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: с 14 апреля

Фото: предоставлено "Синема-парком"

С 14 апреля «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин»приглашает на премьеру нового эпического блокбастера Прашантх Нил «K.G.F: Chapter 2». Главные роли в фильме исполняют: Яш, Санджай Датт, Равина Тандон. Все показы пройдут с оригинальной звуковой дорожкой на хинди и тамильском языке с русскими субтитрами.

На пропитанной кровью земле Колар Голд Филдс (KGF) появился новый повелитель — Рокки, чье имя вселяет страх в сердца его врагов.Его союзники смотрят на Рокки как на своего спасителя, правительство видит в нем угрозу закону и порядку; враги требуют мести и замышляют его падение. Вас ждут более кровавые сражения и мрачные дни, пока Рокки продолжает свой путь к бесспорному превосходству.

Билеты в кассах кинотеатра и на сайте.

Возрастное ограничение: 16+

Что: «K.G.F: Chapter 2», боевик, драма, криминал

Где: кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70

Когда: с 14 апреля

#Новости#Афиша#Синема Парк#Ирина Швецова#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25