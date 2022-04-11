«Синема Парк» приглашает любителей блокбастеров на две кинопремьеры

Фильм рассказывает историю бывшего игрока в крикет, который опустился на самое дно и изо всех сил пытается свести концы с концами. Ко дню рождения сына он хочет исполнить его заветное желание и подарить ему джерси, но чтобы достать деньги он должен вновь столкнуться лицом к лицу со свои прошлым. Главный герой должен решить, бороться ли снова для достижения вершин или продолжать жить жизнью неудачника. 12+ Билеты: https://kinoteatr.ru/film/dzhersi/