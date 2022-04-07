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Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй тюменец

7 апреля 07:47
Фото: 1Mi
Идею 4-дневной рабочей недели поддерживает 51% тюменцев, но в подавляющем большинстве компаний ее даже не рассматривают, говорят данные последнего опроса онлайн-сервиса SuperJob.

При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (56%) и тюменцы с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (53%).

Каждый третий (31%), наоборот, не хотел бы, чтобы рабочая неделя была сокращена, ведь вместе с ней может сократиться и доход работающего.

Если говорить о жителях России в целом, то более половины опрошенных, а именно 64% уверены, что они в состоянии сделать свою работу за 4 дня.

Респонденты, зарабатывающие чуть меньше ста тысяч (28%), считают, что для выполнения своих рабочих обязанностей нуждаются все-таки в 5 днях.

#Новости#Тюменцы#Выходные дни#Работа#Валерия Карашлийска#Общество
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