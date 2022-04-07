Введение 4-дневной рабочей недели поддерживает каждый второй тюменец

При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (56%) и тюменцы с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (53%).
Каждый третий (31%), наоборот, не хотел бы, чтобы рабочая неделя была сокращена, ведь вместе с ней может сократиться и доход работающего.
Если говорить о жителях России в целом, то более половины опрошенных, а именно 64% уверены, что они в состоянии сделать свою работу за 4 дня.
Респонденты, зарабатывающие чуть меньше ста тысяч (28%), считают, что для выполнения своих рабочих обязанностей нуждаются все-таки в 5 днях.