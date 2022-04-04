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Тюменцы и гости города могут посетить выставку «Исторический багаж» на вокзале

4 апреля 07:21
Фото: Пресс-служба Тюменского региона СвЖД
На втором этаже тюменского железнодорожного вокзала открылась мультимедийная выставка со стендами в форме распахнутого чемодана, на которой все желающие могут приобщиться к истории областной столицы. Об экспозиции рассказывает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.
Сюжет
Тюмень

На выставке можно изучить городские достопримечательности через снимки, на которых они запечатлены и отображены на интерактивном дисплее, а также узнать самые любопытные факты, связанные с образованием и становлением города — их покажет видеоролик.

«Исторический багаж» дает возможность почувствовать неповторимость каждого города и одновременно его значение, вклад в историю России. Подобные выставки действуют на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Смоленске, Туле, Волгограде, Мурманске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах»,объясняют замысел организаторы.

Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Исторический багаж — это историко-просветительский проект ОАО «РЖД», который рассказывает о городе, его архитектуре и людях, прославивших родной край.

#Новости#Тюмень#Выставка#Железные дороги#Культура#Валерия Карашлийска#Общество
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