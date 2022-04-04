Тюменцы и гости города могут посетить выставку «Исторический багаж» на вокзале

На выставке можно изучить городские достопримечательности через снимки, на которых они запечатлены и отображены на интерактивном дисплее, а также узнать самые любопытные факты, связанные с образованием и становлением города — их покажет видеоролик.
«Исторический багаж» дает возможность почувствовать неповторимость каждого города и одновременно его значение, вклад в историю России. Подобные выставки действуют на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Смоленске, Туле, Волгограде, Мурманске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах»,объясняют замысел организаторы.
Исторический багаж — это историко-просветительский проект ОАО «РЖД», который рассказывает о городе, его архитектуре и людях, прославивших родной край.