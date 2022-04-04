Скончалась Светлана Назарова, «Абалакское поле — 2022» отменено, драка в «Кристалле»

На кадрах видно, что один из сотрудников трижды ударил мужчину, после чего нападавший решил покинуть территорию центра. Однако на выходе он развернулся и вновь набросился на охранников, даже повалил наземь одного из них. Пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи.