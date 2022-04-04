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Скончалась Светлана Назарова, «Абалакское поле — 2022» отменено, драка в «Кристалле»

4 апреля 16:37
Фото: 1Mi
В прошлую субботу умерла первый вице-президент ГТРК «Регион-Тюмень» Светлана Назарова. В телекомпании она находилась с 1991 года. Журналисты рассказали, что свой путь Светлана начала с должности ответственного секретаря.
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Тюмень

Умерла Светлана Назарова

По словам её коллег. Назарова всегда достигала своих целей, приводила к ним и подчиненных. В ГТРК сообщили, что она была на посту начальника рекламно-коммерческого агентства, а затем стала первым вице-президентом телекомпании.

За время своей карьеры Светлана участвовала в экспедиции «Север» в качестве руководителя, являлась председателем и членом оргкомитетов, проводимых компанией.

Прощание со Светланой Назаровой состоится 5 апреля в Храме Михаила Архангела.

В Тюмени умерла Светлана Назарова
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Не состоится фестиваль «Абалакское поле — 2022»

Организатор фестиваля исторической реконструкции Алексей Колмаков написал в своих социальных сетях, что из-за текущих событий мероприятие переносится на будущий год. Отмечается, что фестиваль должен был пройти в середине лета.

По словам Колмакова, чтобы Тобольск не остался без культурных событий, местные власти проведут фестиваль «Уха-царица».

В Тобольске отменен фестиваль «Абалакское поле — 2022»
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Драка в ТРЦ «Кристалл»

Сегодня днем в тюменском ТРЦ «Кристалл» завязалась потасовка между посетителем и охраной. Ролик очевидцев разлетелся по городским сообществам в социальных сетях.

На кадрах видно, что один из сотрудников трижды ударил мужчину, после чего нападавший решил покинуть территорию центра. Однако на выходе он развернулся и вновь набросился на охранников, даже повалил наземь одного из них. Пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи.

По предварительной версии, нетрезвый тюменец укусил одного из охранников. В настоящее время причины и обстоятельства драки устанавливаются.

В Тюмени охранник ТРЦ «Кристалл» сильно избил мужчину
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#Новости#Тюмень#Итоги дня#Сергей Антонов#Общество
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