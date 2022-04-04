Скончалась Светлана Назарова, «Абалакское поле — 2022» отменено, драка в «Кристалле»

По словам её коллег. Назарова всегда достигала своих целей, приводила к ним и подчиненных. В ГТРК сообщили, что она была на посту начальника рекламно-коммерческого агентства, а затем стала первым вице-президентом телекомпании.
За время своей карьеры Светлана участвовала в экспедиции «Север» в качестве руководителя, являлась председателем и членом оргкомитетов, проводимых компанией.
Прощание со Светланой Назаровой состоится 5 апреля в Храме Михаила Архангела.
Организатор фестиваля исторической реконструкции Алексей Колмаков написал в своих социальных сетях, что из-за текущих событий мероприятие переносится на будущий год. Отмечается, что фестиваль должен был пройти в середине лета.
По словам Колмакова, чтобы Тобольск не остался без культурных событий, местные власти проведут фестиваль «Уха-царица».
Сегодня днем в тюменском ТРЦ «Кристалл» завязалась потасовка между посетителем и охраной. Ролик очевидцев разлетелся по городским сообществам в социальных сетях.
На кадрах видно, что один из сотрудников трижды ударил мужчину, после чего нападавший решил покинуть территорию центра. Однако на выходе он развернулся и вновь набросился на охранников, даже повалил наземь одного из них. Пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи.
По предварительной версии, нетрезвый тюменец укусил одного из охранников. В настоящее время причины и обстоятельства драки устанавливаются.