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В Тюмени умерла Светлана Назарова

4 апреля 07:42
Фото: ГТРК "Регион-Тюмень"
Светлана Назарова ушла из жизни 2 апреля 2022 года. С 1991 года она работала в ГТРК «Регион-Тюмень», была первым вице-президентом телерадиокомпании. Коллеги выражают соболезнования. Прощание с ней пройдет 5 апреля, сообщили в ГТРК «Регион-Тюмень».
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Тюмень

«Свою работу в телерадиокомпании Светлана Фёдоровна начала в должности ответственного секретаря в редакции информации. Позже она заняла пост начальника рекламно-коммерческого агентства, а затем стала первым вице-президентом ГТРК „Регион-Тюмень“», — уточнили в редакции ГТРК.

По словам коллег, Светлана Назарова всегда достигала своих целей, приводила к ним и подчиненных. Обладала чувством юмора, чувством такта, мудростью. Светлана Федоровна считала, что человека может спасти только религия.

За свою карьеру тюменка имела непосредственное отношение к множеству фильмов и передач на тему «Человек и вера». Митрополит Тюменский и Тобольский вручили Светлане Орден святителя Филофея Лещинского.

Женщина ездила в экспедиции «Север» в качестве руководителя, была председателем и членом оргкомитетов, проводимых ГТРК «Регион-Тюмень», была избрана действительным членом Русской академии наук и искусств. У Светланы Фёдоровны немало наград — диплом Всероссийского конкурса «Женщина — директор года», Почетные грамоты за вклад в развитие тюменского телевидения и радиовещания.

Прощание со Светланой Назаровой пройдет 5 апреля в Храме Михаила Архангела по улице Ленина, 22. Начало с 11:30.

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