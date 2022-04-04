В Тюмени умерла Светлана Назарова

Светлана Назарова ушла из жизни 2 апреля 2022 года. С 1991 года она работала в ГТРК «Регион-Тюмень», была первым вице-президентом телерадиокомпании. Коллеги выражают соболезнования. Прощание с ней пройдет 5 апреля, сообщили в ГТРК «Регион-Тюмень».

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