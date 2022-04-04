В Тобольске отменен фестиваль «Абалакское поле — 2022»

В объявлении говорится о переносе фестиваля на 2023 год.
«В виду всяких событий, как в стране так и у меня в жизни фестиваль „Абалакское поле“ переносится на 2023 год! Я соберусь с мыслями и обязательно вас всех соберу и мы весело погудим!»,сообщил Колмаков.
По его словам, фестиваль «Уха-царица» будет проведен городскими властями, так что совсем без культурных событий Тобольск в этом году не останется.
Ранее Алексей Колмаков покинул должность директора гостиницы «Славянская» в Тобольске. На этой должности он проработал 10 лет.
Не было традиционного летнего празднества, собиравшего тысячи участников и гостей, и в прошлом году: тогда оно не состоялось из-за пандемии. Организаторы сказали, что не хотели бы ставить под угрозу здоровье гостей мероприятия.