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В Тобольске отменен фестиваль «Абалакское поле — 2022»

4 апреля 07:41
Фото: Личная страница Алексея Колмакова в ВК
В Тюменской области объявлено об отмене фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле», который, как правило, проходил в середине лета в Тобольске. О том, что полюбившегося многим жителям и гостям региона мероприятия снова не будет, написал на своей страннице в ВК организатор Алексей Колмаков.

В объявлении говорится о переносе фестиваля на 2023 год.

«В виду всяких событий, как в стране так и у меня в жизни фестиваль „Абалакское поле“ переносится на 2023 год! Я соберусь с мыслями и обязательно вас всех соберу и мы весело погудим!»,сообщил Колмаков.

По его словам, фестиваль «Уха-царица» будет проведен городскими властями, так что совсем без культурных событий Тобольск в этом году не останется.

Ранее Алексей Колмаков покинул должность директора гостиницы «Славянская» в Тобольске. На этой должности он проработал 10 лет.

Не было традиционного летнего празднества, собиравшего тысячи участников и гостей, и в прошлом году: тогда оно не состоялось из-за пандемии. Организаторы сказали, что не хотели бы ставить под угрозу здоровье гостей мероприятия.

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