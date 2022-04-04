В Тобольске отменен фестиваль «Абалакское поле — 2022»

В Тюменской области объявлено об отмене фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле», который, как правило, проходил в середине лета в Тобольске. О том, что полюбившегося многим жителям и гостям региона мероприятия снова не будет, написал на своей страннице в ВК организатор Алексей Колмаков.

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