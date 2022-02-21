5 человек скончались от коронавируса в Тюменской области

«За прошедшие 24 часа в Тюменской области COVID-19 диагностирован у 2 369 жителей, госпитализировали 21 горожанина. За сутки вылечились 1 554 тюменца»,уточнили в Оперативном штабе.
За всю пандемию в регионе новую инфекцию подхватили 152 698 местных жителей, 3 857 человек не смогли справиться с вирусом. За все время от коронавируса вылечились 98 692 тюменца.
По состоянию на 21 февраля, по России заболели 152 337 граждан, скончались 735 пациентов. За сутки выписали по выздоровлению 127 494 россиянина, еще 8 835 госпитализировали.