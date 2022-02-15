Температура под 40, постоянная сонливость: как тюменцы справляются с COVID-19

Коронавирус мутирует, новый штамм омикрон спровоцировал пятую волну инфекции. Поменялись и симптомы. Так, например, пропадать вкусы и запахи стали намного реже, но у заболевших чаще начали встречаться расстройства желудочно-кишечного тракта.
«У меня резко поднялась температура. Сначала до 38, а потом примерно за пару часов до 39,9 градусов. Это была самая высокая температура за всю болезнь. В первую ночь вообще спать не могла — сильно упало давление, таблетки медленно действовали»,рассказала «Нашему Городу» тюменка Анна, переболевшая COVID-19.
Особенность коронавируса теперь в том, что симптомы проявляются очень резко. Местная жительница Людмила тоже столкнулась с таким. По её словам, часа за три «скосило». Так же поднялась высокая температура, головная боль, ломота в мышцах и общая слабость.
Из-за повышенной нагрузки на медицинские учреждения, горячая линия 122 была перегружена. Даже если удалось дозвониться, то выезда врача еще предстояло дождаться. Людмила вызвала «ковидную» бригаду в 6 часов вечера, а в 4 часа утра позвонили и сказали, что врач приехать не сможет.
«Я вызывала врача через скорую, потому что в 122 отправляли в поликлинику самостоятельно. Часа через 1,5 приехал врач, спросил про жалобы, взял ПЦР-тест. Обещал, что результат будет через день или два — должны были позвонить и сообщить. Но пришлось звонить самой. После положительного результата каждый день звонил робот и узнавал про состояние»,вспоминает Анна.
По словам девушки, никакого особенного лечения не выписывали: противовирусные, капли в нос, таблетки от кашля, витамин С. Пару раз звонил врач, обновлял лечение. Людмила лечилась по такой же схеме. Ни у кого из них повторно тест не брали.
Тюменки объясняют, что избавиться от коронавируса было проще, чем от последствий. Например, у Людмилы появилась постоянная слабость, начали сильно выпадать волосы. Анна столкнулась с проблемами с давлением, повышенной сонливостью. Для борьбы с этим медик прописал курс витамина D, B, Омега-3.
«Я тоже просыпалась, ела и обратно спать ложилась, когда от коронавируса отходила. Этот ковид — вообще что-то убойное. У меня и многих знакомых после болезни пропали месячные, все сбилось»,рассказала ещё одна тюменка Яна.
О восстановлении после COVID-19 напомнила Маргарита Кантарович, врач-аллерголог-иммунолог, нутрициолог. Она уточнила, что для быстрого восстановления необходимо употреблять достаточное количество белка, ведь последствия зачастую связаны именно с недостатком этого вещества.
Подойдут как белки животного, так и растительного происхождения, но усваиваются они по-разному. Если белок из мяса, молочных продуктов или рыбы усваивается организмом на 93-96%, то из бобовых, орехов, грибов, овощей и фруктов — на 62-80%.
Взрослым необходимо в сутки употреблять 50% животного белка от общего количества, детям — 60-70%. «Например, женщине весом 60 килограмм в течение дня нужно съедать 60 грамм белка. Если она кормит ребенка грудью, то её потребность — 100 грамм белка в сутки», — подчеркнула Маргарита Кантарович.
К счастью, статистика на сегодняшний день показывает, что омикрон отступает. На 15 февраля в Тюменской области заболели 1 703 жителя. Еще 14 февраля диагноз подтвердился у 2 344 человек. Однако вирусологи заявляют, что до сих пор держится пик пятой волны коронавируса.
«Вирусный геном при текущем уровне заболеваемости „портится“, он становится менее жизнеспособным. Но необходимо продолжать вакцинироваться и выполнять противоэпидемические требования»,уточнил вирусолог Анатолий Альтштейн.
К слову, в Тюменской области антиковидные требования продлили. Так, до 19 февраля школьники из Тюмени, Тобольска, Ишима и Тюменского района продолжат учиться в дистанционном формате. На этот же период отменили дополнительные занятия и спортивные тренировки.