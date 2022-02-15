Температура под 40, постоянная сонливость: как тюменцы справляются с COVID-19

«Я вызывала врача через скорую, потому что в 122 отправляли в поликлинику самостоятельно. Часа через 1,5 приехал врач, спросил про жалобы, взял ПЦР-тест. Обещал, что результат будет через день или два — должны были позвонить и сообщить. Но пришлось звонить самой. После положительного результата каждый день звонил робот и узнавал про состояние»,вспоминает Анна.