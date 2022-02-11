Тюменские власти продлили в школах дистант из-за роста заболеваемости COVID-19

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продлены действующие ограничения. До 19 февраля в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима сохраняется режим дистанционного обучения.
В других муниципальных образованиях школы могут вернуться к обычному режиму работы.
Учреждения дополнительного образования продолжат свою деятельность в дистанционном формате по всему региону,сказал заместитель губернатора и директор департамента образования и науки Алексей Райдер.
Учреждения среднего профессионального образования и вузы получили рекомендации продолжать обучение студентов удаленно еще неделю.