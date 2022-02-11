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Тюменские власти продлили в школах дистант из-за роста заболеваемости COVID-19

11 февраля 07:44
Фото: 1Mi
В школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима ученики останутся на дистанте до 19 февраля. В других муниципалитетах учащиеся могут вернуться к штатному режиму учебы. Об этом сообщил Инфоцентр правительства региона.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продлены действующие ограничения. До 19 февраля в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима сохраняется режим дистанционного обучения.

В других муниципальных образованиях школы могут вернуться к обычному режиму работы.

Учреждения дополнительного образования продолжат свою деятельность в дистанционном формате по всему региону,сказал заместитель губернатора и директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Учреждения среднего профессионального образования и вузы получили рекомендации продолжать обучение студентов удаленно еще неделю.

#Новости#Дистанционное образование#Школы#Тюменская область#COVID-19#Ученики#Коронавирус#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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