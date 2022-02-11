Тюменские власти продлили в школах дистант из-за роста заболеваемости COVID-19

В школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима ученики останутся на дистанте до 19 февраля. В других муниципалитетах учащиеся могут вернуться к штатному режиму учебы. Об этом сообщил Инфоцентр правительства региона.

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