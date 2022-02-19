Иван Якимушкин из Тюмени завоевал олимпийское «серебро» в Пекине

Серебряная медаль стала первой наградой на Олимпиаде для 25-летнего спортсмена. Он родился в Муроме, занимался там лыжами с восьмилетнего возраста, позднее перебрался в Тюмень. С 2011 года побеждает на внутрироссийских смотрах.