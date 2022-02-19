Иван Якимушкин из Тюмени завоевал олимпийское «серебро» в Пекине

Серебряная медаль стала первой наградой на Олимпиаде для 25-летнего спортсмена. Он родился в Муроме, занимался там лыжами с восьмилетнего возраста, позднее перебрался в Тюмень. С 2011 года побеждает на внутрироссийских смотрах.
Чемпион России 2018 года в составе команды на эстафете 4×10 км. Обладатель двух золотых медалей на Универсиаде-2019 как студент «нефтяного дела» Тюменского индустриального университета.
Для лыжников соревнования в Пекине на этом закончились, Большунов стал фаворитом нынешних Игр и трехкратным чемпионом. Ранее наш земляк Денис Спицов завоевал «золото» в эстафете и «серебро» в скиатлоне.