nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Иван Якимушкин из Тюмени завоевал олимпийское «серебро» в Пекине

19 февраля 08:40
Фото: instagram.com/ivan_yakimushkin/
Лыжник Иван Якимушкин, представляющий на соревнованиях в России Тюменскую область, стал вторым на масс-старте свободным стилем в Пекине. Первым к финишной черте пришел другой россиянин Александр Большунов.
Сюжет
Тюмень

Серебряная медаль стала первой наградой на Олимпиаде для 25-летнего спортсмена. Он родился в Муроме, занимался там лыжами с восьмилетнего возраста, позднее перебрался в Тюмень. С 2011 года побеждает на внутрироссийских смотрах.

Чемпион России 2018 года в составе команды на эстафете 4×10 км. Обладатель двух золотых медалей на Универсиаде-2019 как студент «нефтяного дела» Тюменского индустриального университета.

Для лыжников соревнования в Пекине на этом закончились, Большунов стал фаворитом нынешних Игр и трехкратным чемпионом. Ранее наш земляк Денис Спицов завоевал «золото» в эстафете и «серебро» в скиатлоне.

Материалы по теме
Лыжник Якимушкин стал чемпионом мира среди юниоровТюменский биатлонист Александр Логинов завоевал олимпийскую "бронзу" в Пекине Тюменец Денис Спицов в команде лыжников завоевал свое первое олимпийское «золото»
#Новости#Лыжи#Тюмень#Спорт#Соревнования#Олимпиада#Дмитрий Зайцев
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25