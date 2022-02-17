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Камила Валиева не попала в тройку призеров на Олимпиаде. Золото взяла Щербакова

17 февраля 14:49
Фото: https://www.instagram.com/kamilavalieva26/
Российская фигуристка Камила Валиева заняла 4 место на Олимпийских играх в Пекине. Золото и серебро забрали Анна Щербакова и Александра Трусова. Бронза досталась спортсменке из Японии.

Российские спортсмены продолжают ставить новые рекорды. Так, Александра Трусова стала первой девушкой, которая исполнила 5 четверных прыжков на Олимпийских играх. Она взяла серебро.

Первое место в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова. За произвольную программу она получила 175 баллов.

Камила Валиева же, упав несколько раз во время проката, опустилась на четвертую позицию после победы в коротком прокате.

Напомним, что девушку обвиняли в употреблении допинга. После скандала, Спортивный арбитражный суд разрешил юной фигуристке участвовать в личном турнире Олимпиады в Пекине.

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