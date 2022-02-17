Камила Валиева не попала в тройку призеров на Олимпиаде. Золото взяла Щербакова

Российские спортсмены продолжают ставить новые рекорды. Так, Александра Трусова стала первой девушкой, которая исполнила 5 четверных прыжков на Олимпийских играх. Она взяла серебро.
Первое место в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова. За произвольную программу она получила 175 баллов.
Камила Валиева же, упав несколько раз во время проката, опустилась на четвертую позицию после победы в коротком прокате.
Напомним, что девушку обвиняли в употреблении допинга. После скандала, Спортивный арбитражный суд разрешил юной фигуристке участвовать в личном турнире Олимпиады в Пекине.