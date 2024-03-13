Олимпийские игры

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19 февраля
На тюменскую набережную пригонят много военной техники
На тюменскую набережную пригонят военную технику ТВВИКУ. Поводом для этого послужит проведение традиционного автофестиваля «Лед», который состоится 23 февраля.
19 февраля, 09:37

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