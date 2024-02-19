На тюменскую набережную пригонят много военной техники

На набережной в этот день с 12 до 15 часов пройдет много выступлений и мастер-классов. Так, в 13:00 вертолет «ЮТэйр» типа Ми-8АМТ осуществит сброс 15 парашютистов, состоятся и показательные выступления по транспортировке со льда условно пострадавшего в ДТП человека на носилках в вертолет. Лучшие водители полиции, МЧС, Росгвардии, ФСБ продемонстрируют свое мастерство и талант.