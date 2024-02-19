На тюменскую набережную пригонят много военной техники

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
На набережной в этот день с 12 до 15 часов пройдет много выступлений и мастер-классов. Так, в 13:00 вертолет «ЮТэйр» типа Ми-8АМТ осуществит сброс 15 парашютистов, состоятся и показательные выступления по транспортировке со льда условно пострадавшего в ДТП человека на носилках в вертолет. Лучшие водители полиции, МЧС, Росгвардии, ФСБ продемонстрируют свое мастерство и талант.
Жители и гости города смогут поучаствовать в мастер-классах по сборке и разборке автоматов, а также получить автографы с призерами и чемпионами Олимпийских игр.
Впервые на набережной будет работать площадка «Лиги дворового спорта». Пять полевых кухонь накормят всех желающих горячим чаем и гречневой кашей.
Ранее «Наш город» сообщал, что для каждого второго тюменца День защитника Отечества — это профессиональный праздник военных. 36% горожан считают 23 февраля праздником всех мужчин. Для 8% — это просто еще один выходной день в календаре.