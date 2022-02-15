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В Тюменской области резко снизилась заболеваемость коронавирусом у детей

15 февраля 10:51
Фото: 1Mi
На 15 февраля в Тюменской области коронавирусом заболел 341 ребёнок, сообщает Оперштаб. За последние сутки выявлено 1 703 случая опасной инфекции, количество пациентов резко снизилось, ранее фиксировалось около 2 700 каждый день.
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Дети

Количество новых случаев заболевания среди детского населения идет на убыль. 13 февраля сообщалось о 479 заразившихся ребятах, в субботу — о 456.

«Сделано вакцинаций против коронавируса 1 114 898»известно от представителей Оперштаба Тюменской области.

К аппаратам ИВЛ подключены 34 тюменца, 5 человек скончались от коронавируса за последние сутки. Снижение заболеваемости фиксируется по всей стране, на 15 февраля отмечено 166 000 новых случаев COVID-19.

Ранее Оперштаб региона на запрос «Нашего города» ответил, что в Тюменской области почти 5 400 беременных женщин заразились коронавирусом за всё время наблюдений с начала пандемии.

#Новости#COVID-19#Дети#Тюменская область#Коронавирус#Омикрон в Тюмени#Александр Мязин#Общество
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