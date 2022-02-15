В Тюменской области резко снизилась заболеваемость коронавирусом у детей

Количество новых случаев заболевания среди детского населения идет на убыль. 13 февраля сообщалось о 479 заразившихся ребятах, в субботу — о 456.
«Сделано вакцинаций против коронавируса 1 114 898»известно от представителей Оперштаба Тюменской области.
К аппаратам ИВЛ подключены 34 тюменца, 5 человек скончались от коронавируса за последние сутки. Снижение заболеваемости фиксируется по всей стране, на 15 февраля отмечено 166 000 новых случаев COVID-19.
Ранее Оперштаб региона на запрос «Нашего города» ответил, что в Тюменской области почти 5 400 беременных женщин заразились коронавирусом за всё время наблюдений с начала пандемии.