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Омикрон в Тюмени
Новый штамм коронавируса пришёл в Тюменскую область. Текущая ситуация, мнения экспертов, последние новости.
Новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется в Тюменской области быстрыми темпами.
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Февраль
В Тюменской области резко снизилась заболеваемость коронавирусом у детей
15 февраля, 15:51
С 21 февраля тюменцы смогут получить QR-коды по антителам
8 февраля, 19:43
Тюменцам рассказали, как проходит болезнь инфицированных омикроном
2 февраля, 10:58
Поликлиники Тюменской области получат 73 миллиона рублей на борьбу с омикрон-штаммом
1 февраля, 11:27
Январь
Тюменцам рассказали, кто может не уходить на изоляцию после контакта с больными COVID
31 января, 14:32
Омикрон-штамм спровоцировал пятую волну коронавируса в Тюменской области
29 января, 07:44
Тюменцам назвали симптомы заражения омикрон-штаммом
26 января, 13:24
Александр Моор порекомендовал тюменцам обновить содержимое домашней аптечки
25 января, 11:02
В Тюменской области снижается смертность от коронавируса
24 января, 15:37
Александр Моор рассказал о ситуации с омикрон-штаммом
24 января, 15:11
Тюменец, заразившийся омикроном, не выезжал за пределы Тюменской области
21 января, 15:46
В Тюменской области выявлен первый заболевший штаммом омикрон
20 января, 20:07