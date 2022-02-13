Погода в Тюмени будет переменчивой в воскресенье

После продолжительных снегопадов субботы в Тюмени установится безветренная и морозная погода с обилием солнечного света.
Утром столбик термометра замрет на отметке в -22 градуса, с рассветом начнется значительное потепление до -16 градусов, небо расчистится от облаков. Скорость ветра не будет превышать 2 метров в секунду, сообщают прогнозисты Гисметео.
К вечеру температурный режим нормализуется в районе -15 градусов, осадков в течение дня не будет. Зато снежные тучи вернутся в город уже в воскресенье.
Напомним, суббота стала очередным снежным днем в истории Тюмени. Обильный снегопад спровоцировал сложные дорожные условия и оказался причиной многих аварий с автомобилями, в том числе и с жертвами.