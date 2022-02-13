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Погода в Тюмени будет переменчивой в воскресенье

13 февраля 03:26
Фото: 1Mi
Воскресный день в Тюмени начнется с похолодания до -22 градусов, в течение дня потеплеет, будет солнечно. Ветра нет, тихо.
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Тюмень

После продолжительных снегопадов субботы в Тюмени установится безветренная и морозная погода с обилием солнечного света.

Утром столбик термометра замрет на отметке в -22 градуса, с рассветом начнется значительное потепление до -16 градусов, небо расчистится от облаков. Скорость ветра не будет превышать 2 метров в секунду, сообщают прогнозисты Гисметео.

К вечеру температурный режим нормализуется в районе -15 градусов, осадков в течение дня не будет. Зато снежные тучи вернутся в город уже в воскресенье.

Напомним, суббота стала очередным снежным днем в истории Тюмени. Обильный снегопад спровоцировал сложные дорожные условия и оказался причиной многих аварий с автомобилями, в том числе и с жертвами.

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