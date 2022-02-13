4 человека погибли в Тюмени в ДТП из-за превышения скорости

По статистике Госавтоинспекции региона, в прошлом году было 800 подобных аварий, 61 человек скончался, почти 1100 получили травмы различной тяжести.
В ГИБДД напоминают, что при каждом выезде на дорогу водителю следует принимать в расчет погодные и дорожные условия и снижать скорость в соответствии с ними, а не следовать только строгой букве правил дорожного движения.
Инспекторы намерены ужесточить контроль за скоростью на дорогах. Будут чаще обращать на это внимание за городом и использовать ручные приборы измерения скорости. В качестве профилактики раздают водителям брошюры и предупреждают по радиосвязи.
Напомним, что днем ранее в Тюмени было ухудшение дорожных условий: снег и ветер, на дороги намело. К вечеру в результате одной из аварий легковая машина улетела в кювет. Мнения комментаторов разделились: одни считают, что виноват снег, другие — высокая скорость.