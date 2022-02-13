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4 человека погибли в Тюмени в ДТП из-за превышения скорости

13 февраля 18:40
Фото: 1Mi
ГИБДД сообщает, что превышение скорости является одной из самых частых причин трагедий на дорогах. Только в нынешнем январе в Тюменской области четыре человека умерли в авариях, спровоцированных скоростной ездой. 95 человек получили травмы.
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Тюмень

По статистике Госавтоинспекции региона, в прошлом году было 800 подобных аварий, 61 человек скончался, почти 1100 получили травмы различной тяжести.

В ГИБДД напоминают, что при каждом выезде на дорогу водителю следует принимать в расчет погодные и дорожные условия и снижать скорость в соответствии с ними, а не следовать только строгой букве правил дорожного движения.

Инспекторы намерены ужесточить контроль за скоростью на дорогах. Будут чаще обращать на это внимание за городом и использовать ручные приборы измерения скорости. В качестве профилактики раздают водителям брошюры и предупреждают по радиосвязи.

Напомним, что днем ранее в Тюмени было ухудшение дорожных условий: снег и ветер, на дороги намело. К вечеру в результате одной из аварий легковая машина улетела в кювет. Мнения комментаторов разделились: одни считают, что виноват снег, другие — высокая скорость.

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