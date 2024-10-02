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Полк ДПС

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2024
Почти 5 лет! Суд до сих пор не вынес приговор избившему людей полку ДПС из Тюмени
2 октября, 04:26
Под Тюменью женщина напала на сотрудника ДПС и отделалась штрафом
Бердюжский районный суд Тюменской области признал женщину виновной в административном правонарушении — неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.
22 августа, 06:40
2023
Бдительные тюменцы сдали ДПС пьяного лихача на курганских номерах
Автомобилист рассказал полицейским, что выпил стакан водки и поехал на встречу с женой.
29 августа 2023, 05:18
Полицейские дежурят на аварийном участке в Заречном микрорайоне
15 марта 2023, 15:10
2022
Игорь Швец назначен на должность командира полка тюменского ГИБДД
14 ноября 2022, 11:52

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