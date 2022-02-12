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Снегопад накроет Тюмень в субботу

12 февраля 00:15
Фото: 1Mi
Температура воздуха в областной столице будет колебаться в диапазоне -14-16 градусов по Цельсию. Обильные осадки в виде снега ожидаются в первой половине дня. Ветер юго-западный со скоростью до 10 метров в секунду.
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Тюмень

Похолодание конца текущей недели будет поддержано в Тюмени атмосферным фронтом и в первый выходной день. С утра температура будет находиться на своем минимуме -16 градусов, с ранних часов сервис Гисметео прогнозирует небольшой снег.

В течение дня снег усилится, а воздух прогреется на два градуса. При этом ветренная погода с ветром 5 метров в секунду периодически будет усиливаться до 10 м/с.

Максимально обильный снег выпадет в полдень, в эти же часы температура достигнет -13 градусов. К вечеру осадки прекратятся, столбик атмосферного термометра опустится до -15 градусов.

Напомним, февраль, по обещаниям синоптиков, должен был стать аномально теплым на фоне сильного антициклона с Атлантики. Тюменские ученые предупреждали, что в такую пору могут проснуться пчелы.

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