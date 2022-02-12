Снегопад накроет Тюмень в субботу

Похолодание конца текущей недели будет поддержано в Тюмени атмосферным фронтом и в первый выходной день. С утра температура будет находиться на своем минимуме -16 градусов, с ранних часов сервис Гисметео прогнозирует небольшой снег.
В течение дня снег усилится, а воздух прогреется на два градуса. При этом ветренная погода с ветром 5 метров в секунду периодически будет усиливаться до 10 м/с.
Максимально обильный снег выпадет в полдень, в эти же часы температура достигнет -13 градусов. К вечеру осадки прекратятся, столбик атмосферного термометра опустится до -15 градусов.
Напомним, февраль, по обещаниям синоптиков, должен был стать аномально теплым на фоне сильного антициклона с Атлантики. Тюменские ученые предупреждали, что в такую пору могут проснуться пчелы.