Сельхозпредприятия Тюменской области будут оснащать на условиях лизинга

Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали документ о наращивании производства сельхозпродукции. Предприятия АПК будут оснащаться современной техникой и оборудованием, в том числе — на условия лизинга — основная цель соглашения между правительством Тюменской области и АО «Росагролизинг».
Павел Косов отметил, что с 2002 года «Росагролизингом» в развитие агропромышленного комплекса Тюменской области было инвестировано более 2,2 млрд рублей и поставлено свыше 800 единиц техники, влияющей на качество и количество урожая.
«Наш льготный лизинг совместно с региональными мерами поддержки агробизнеса, которые используются в Тюменской области, позволяет сельхозпроизводителям выгодно приобрести технику, от которой зависит качество и количество урожая», сказал Павел Косов.
Александр Моор считает, что для переоснащения аграрной отрасли региона очень важен механизм лизинга, у которого есть свои преимущества: аграрии имеют возможность не выводить крупные финансовые средства из оборота, а сразу же направлять их на развитие бизнеса.
«Мы видим в государственной лизинговой компании долгосрочного партнера, совместно с которым сможем оказывать сельхозпредприятиям региона всестороннюю поддержку в их дальнейшем развитии», подчеркнул Александр Моор.
Осенью прошлого года в Тюмени состоялась деловая встреча делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) и представителей местных сельхозпредприятий, которые договорились о сотрудничестве.