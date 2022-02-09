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Сельхозпредприятия Тюменской области будут оснащать на условиях лизинга

9 февраля 04:42
Фото: Правительство Тюменской области
Между правительством региона и компанией «Росагролизинг» заключено соглашение об оснащении аграриев современной сельскохозяйственной техникой, сообщается на информационном портале органов государственной власти Тюменской области.
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Тюмень

Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали документ о наращивании производства сельхозпродукции. Предприятия АПК будут оснащаться современной техникой и оборудованием, в том числе — на условия лизинга — основная цель соглашения между правительством Тюменской области и АО «Росагролизинг».

Павел Косов отметил, что с 2002 года «Росагролизингом» в развитие агропромышленного комплекса Тюменской области было инвестировано более 2,2 млрд рублей и поставлено свыше 800 единиц техники, влияющей на качество и количество урожая.

«Наш льготный лизинг совместно с региональными мерами поддержки агробизнеса, которые используются в Тюменской области, позволяет сельхозпроизводителям выгодно приобрести технику, от которой зависит качество и количество урожая», сказал Павел Косов.

Александр Моор считает, что для переоснащения аграрной отрасли региона очень важен механизм лизинга, у которого есть свои преимущества: аграрии имеют возможность не выводить крупные финансовые средства из оборота, а сразу же направлять их на развитие бизнеса.

«Мы видим в государственной лизинговой компании долгосрочного партнера, совместно с которым сможем оказывать сельхозпредприятиям региона всестороннюю поддержку в их дальнейшем развитии», подчеркнул Александр Моор.

Осенью прошлого года в Тюмени состоялась деловая встреча делегации Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) и представителей местных сельхозпредприятий, которые договорились о сотрудничестве.

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