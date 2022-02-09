Решение о дистанте для тюменских школьников примут 11 февраля

До 11 числа будет принято решение о продлении или отмене дистанционного обучения. Напомним, что «удалёнка» действует для школьников и студентов с 31 января.
«С учетом текущей ситуации каких-то новых ограничений мы вводить не планируем»отметил Александр Моор на видеоконференции.
На 9 февраля 2 802 тюменца заболели коронавирусом, 4 пациента скончались. По всей стране недавно был небольшой спад заболеваемости, но на сегодня медики выявили 183 000 новых случаев COVID.
В период дистанционного обучения почти 44 000 тюменских школьников получат продуктовые наборы. Они предназначены для детей из малоимущих семей или получающих государственную социальную помощь, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В состав входят крупы, бобовые, макаронные изделия, овощи, фрукты и другие необходимые продукты питания. Общая стоимость наборов составляет примерно 1 000 рублей. Между тем ученик школы в Винзилях отметил, что ему выдали лишь одно яблоко, примерно килограмм мандарин и сок (примерно на 160-200 рублей). Каждая школа закупает продукты по-своему и формирует набор. Продукты выдавались детям в школах и раньше (например, перед Новым годом). На данный момент все учебные заведения в регионе переведены на дистант из-за всплеска заболеваемости COVID-19.