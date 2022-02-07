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Тюменский лыжник Денис Спицов стал серебряным призером олимпиады в Пекине

7 февраля 05:34
Фото: instagram.com/spitsov_ds/
Тюменец Денис Спицов завоевал серебро зимней олимпиады, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области. Спицов стал вторым в скиатлоне на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Первое место занял другой российский лыжник Александр Большунов.

В интервью Олимпийскому комитету России Денис рассказал о борьбе за медаль.

«На спуске перед переодеванием лыж не услышал дыхания сзади, хотя обычно они подкатывались. Быстро переоделся и ушел. Хотел бороться за победу и показать результат. Когда отрыв был в 20 секунд, еще пытался догнать Саню. Но после второго-третьего круга накопилась усталость, и я почувствовал, что не смогу — просвет увеличивался. Но медаль есть медаль. И вдвойне приятно оказаться на пьедестале вместе с Сашей», — поделился впечатлениями лыжник.

Губернатор Тюменской области поздравил в соцсетях спортсменов с победой.

«Такой гонки мы не видели давно. Драматично, сильно и такая развязка! Молодцы, ребята! Поздравляю!», сказал Александр Моор.

Ранее тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу зимней олимпиады.

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#Новости#Тюменцы#Спорт#Олимпиада#Ангелина Крестьянникова
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