Тюменский лыжник Денис Спицов стал серебряным призером олимпиады в Пекине

«На спуске перед переодеванием лыж не услышал дыхания сзади, хотя обычно они подкатывались. Быстро переоделся и ушел. Хотел бороться за победу и показать результат. Когда отрыв был в 20 секунд, еще пытался догнать Саню. Но после второго-третьего круга накопилась усталость, и я почувствовал, что не смогу — просвет увеличивался. Но медаль есть медаль. И вдвойне приятно оказаться на пьедестале вместе с Сашей», — поделился впечатлениями лыжник.