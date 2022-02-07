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Ростехнадзор расследует ЧП на месторождении в Тюменской области. Погиб рабочий

7 февраля 12:34
Фото: 1Mi
Комиссия от Ростехнадзора в Тюменской области проводит расследование ЧП на месторождении «РН-Уватнефтегаз». Здесь случился инцидент с газовой трубой, по предварительным данным, есть погибшие.

«Один человек погиб, еще один получил травмы. Происшествие произошло ночью седьмого февраля, около 00:05. Результатом стал несчастный случай», — отмечает источник издания.

Информация о ЧП уточняется.

Обновлено в 17:51. Инцидент произошел в Уватском районе Тюменской области.

В феврале стало известно, что в декабре на Северо-Тямкинском месторождении в Уватском районе погиб сотрудник компании «Шлюмберже Восток», принадлежащей «РН «Уватнефтегаз». Мужчину убило колесом от грузовика. ГИТ завершил проверку происшествия в феврале.

#Новости#Погибшие#Происшествия#Тюменская область#ЧП#Александр Мязин
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