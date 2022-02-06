Зоозащитники учат школьников Тюмени заботиться о зверях

Авторы отмечают, что негуманное и непрофессиональное обращение с домашними животными приводит к росту бродячих собак и кошек. Школьники хотели бы помочь животным, но часто не представляют, каким образом. На просвещение этой части населения и были направлены специальные уроки зоологической грамотности.