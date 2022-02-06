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Зоозащитники учат школьников Тюмени заботиться о зверях

6 февраля 04:40
Фото: vk.com/ladonilapa
Организация «Ладонь и лапа» выиграла президентский грант на повышение зоокультуры среди школьников. Проект называется «Три касания».
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Тюмень

Авторы отмечают, что негуманное и непрофессиональное обращение с домашними животными приводит к росту бродячих собак и кошек. Школьники хотели бы помочь животным, но часто не представляют, каким образом. На просвещение этой части населения и были направлены специальные уроки зоологической грамотности.

«Одна из основных проблем подростков — масса амбиций в сочетании с трудностями в положительной реализации себя», — отмечают авторы.

По проекту, необходимо было занять учащихся с третьего по шестой классы, провести 48 уроков. По задумке авторов, эффект будет кумулятивный, поскольку уроки организуют учащиеся старшей школы и сами погружаются в мир гуманного отношения к четвероногим друзьям.

По итогам двух благотворительных мероприятий планировался сбор денег на полторы тонны корма для двух тюменских приютов.

Проектом охватили полторы тысячи школьников, уроки проходили с сентября 2021 до февраля 2022 года.

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#Новости#Тюмень#Зоозащитники#Школьники#Школа#Дмитрий Зайцев#Общество
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