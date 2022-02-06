Зоозащитники учат школьников Тюмени заботиться о зверях

Авторы отмечают, что негуманное и непрофессиональное обращение с домашними животными приводит к росту бродячих собак и кошек. Школьники хотели бы помочь животным, но часто не представляют, каким образом. На просвещение этой части населения и были направлены специальные уроки зоологической грамотности.
«Одна из основных проблем подростков — масса амбиций в сочетании с трудностями в положительной реализации себя», — отмечают авторы.
По проекту, необходимо было занять учащихся с третьего по шестой классы, провести 48 уроков. По задумке авторов, эффект будет кумулятивный, поскольку уроки организуют учащиеся старшей школы и сами погружаются в мир гуманного отношения к четвероногим друзьям.
По итогам двух благотворительных мероприятий планировался сбор денег на полторы тонны корма для двух тюменских приютов.
Проектом охватили полторы тысячи школьников, уроки проходили с сентября 2021 до февраля 2022 года.