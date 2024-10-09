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Зоозащитники

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Октябрь
«Визжит, орет, скулит». Живодеры повесили на заборе собаку в селе под Тюменью
Местная жительница стала очевидцем преступления в отношении животных. По рассказам односельчан, в доме живодеров регулярно бесследно пропадает живность.
9 октября, 14:38
Март
Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде
5 марта, 06:57
Февраль
«Вычислили перца»: в Тюменской области нашли «экскаваторщика», раскопавшего берлогу
В Ханты-Мансийском автономном округе машинист экскаватора случайно разбудил медведей, спавших в берлоге. Тяжелая техника задела убежище косолапых.
28 февраля, 09:31

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