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Тюменский лыжник Денис Спицов заработал серебро на Олимпиаде

6 февраля 08:35
Фото: instagram.com/spitsov_ds_skiing/
В соревнованиях по скиатлону во второй день Олимпиады в Пекине лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль, на первом месте так же россиянин Александр Большунов. Это первое «золото» нашей команды на нынешних Играх.
Сюжет
Тюмень

Гонка классическим и вольным стилем, две дистанции по 15 км стартовала в 10 часов по московскому времени. Участвовали четыре наших спортсмена.

На трассе Спицову немного не повезло, когда случилось падение после перерыва. К счастью, обошлось без травмирования спортсмена. Отставание от лидера гонки составило почти минуту. Третьим на финиш пришел представитель Финляндии с отрывом в полторы минуты.

«Приятно оказаться на пьедестале рядом с Сашей, это какой-то сон», — прокомментировал Спицов.

Денис Спицов — выпускник Института физической культуры ТюмГУ, трехкратный призер Олимпиады 2018 года. Родом из Вологодской области, с 14 лет вместе со своим тренером перебрался в Тюмень. Сейчас ему 25 лет.

Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил Спицова и золотого призера гонки Большунова, поскольку первый является военнослужащим спортивной команды Приволжского округа, а победитель — офицером Уральского округа.

«Они стали лучшими на планете», — подчеркнул генерал армии Золотов.

Напомним, днем ранее биатлонист, тренирующийся в Тюменской области, Александр Логинов в составе команды завоевал «бронзу» на смешанной эстафете. На победу Логинова отреагировал губернатор Моор, написавший пост, что верил в Сашу. В этот раз губернатор Моор сказал, что таких драматичных и сильных соревнований свет давно не видывал.

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