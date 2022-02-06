Тюменский лыжник Денис Спицов заработал серебро на Олимпиаде

Гонка классическим и вольным стилем, две дистанции по 15 км стартовала в 10 часов по московскому времени. Участвовали четыре наших спортсмена.
На трассе Спицову немного не повезло, когда случилось падение после перерыва. К счастью, обошлось без травмирования спортсмена. Отставание от лидера гонки составило почти минуту. Третьим на финиш пришел представитель Финляндии с отрывом в полторы минуты.
«Приятно оказаться на пьедестале рядом с Сашей, это какой-то сон», — прокомментировал Спицов.
Денис Спицов — выпускник Института физической культуры ТюмГУ, трехкратный призер Олимпиады 2018 года. Родом из Вологодской области, с 14 лет вместе со своим тренером перебрался в Тюмень. Сейчас ему 25 лет.
Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил Спицова и золотого призера гонки Большунова, поскольку первый является военнослужащим спортивной команды Приволжского округа, а победитель — офицером Уральского округа.
«Они стали лучшими на планете», — подчеркнул генерал армии Золотов.
Напомним, днем ранее биатлонист, тренирующийся в Тюменской области, Александр Логинов в составе команды завоевал «бронзу» на смешанной эстафете. На победу Логинова отреагировал губернатор Моор, написавший пост, что верил в Сашу. В этот раз губернатор Моор сказал, что таких драматичных и сильных соревнований свет давно не видывал.