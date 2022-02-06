Тюменский лыжник Денис Спицов заработал серебро на Олимпиаде

Напомним, днем ранее биатлонист, тренирующийся в Тюменской области, Александр Логинов в составе команды завоевал «бронзу» на смешанной эстафете. На победу Логинова отреагировал губернатор Моор, написавший пост, что верил в Сашу. В этот раз губернатор Моор сказал, что таких драматичных и сильных соревнований свет давно не видывал.