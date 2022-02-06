Пожилым парам Тюмени вручают награды за верность

Ранее мы писали, что в 2021 году в Тюменской области больше родилось мальчиков, из них 64% в Сорокинском районе, 58% в Сладковском и Армизонском. Девочек за прошедший год родилось больше всего в Омутинском районе — 58%, в Казанском — 53% и в Ярковском — 54%. В Тюменском районе и Заводоуковском городском округе родилось равное количество детей обоих полов.