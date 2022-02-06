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Пожилым парам Тюмени вручают награды за верность

6 февраля 07:15
Фото: 1Mi
Супругам, проживших в браке полвека и более, дадут материальное поощрение из регионального бюджета. По словам губернатора Моора, это станет возможно уже в 2022 году.
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Тюмень

В Тюменской области несколько действуют традиции поощрения долговременных союзов любящих людей, еще шесть лет назад были разработаны памятные награды.

Существуют медали за полувековую совместную жизнь, и далее с шагом в пять лет можно претендовать на соответствующий памятный знак. Его вручают единожды, в торжественной обстановке в загсе, дубликаты не делают, поэтому «молодожены» должны ценить и беречь подобный подарок.

Еще более ценным он станет, если правительство реализует предложение губернатора Александра Моора поощрять юбиляров денежными суммами. Впервые оно прозвучало на прямой линии с губернатором в декабре прошлого года. Моор пообещал, что разобраться с суммой выплат и сделать меру реальной уже в нынешнем году.

Для получения медали и благодарственной грамоты от губернатора члены семьи или сами брачующиеся могут подать заявку в ближайший загс. Главное, чтобы до памятной даты было не меньше месяца, иначе чиновники не успеют подготовить все атрибуты праздника.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Тюменской области больше родилось мальчиков, из них 64% в Сорокинском районе, 58% в Сладковском и Армизонском. Девочек за прошедший год родилось больше всего в Омутинском районе — 58%, в Казанском — 53% и в Ярковском — 54%. В Тюменском районе и Заводоуковском городском округе родилось равное количество детей обоих полов.

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