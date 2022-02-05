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Мэр Тобольска изменился до неузнаваемости в видео для российских олимпийцев

5 февраля 11:05
Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области
Максим Афанасьев, возглавляющий исполнительную власть в Тобольске, выложил в Instagram ролик, где его не узнать. В костюме лыжника, скрывающем его прическу, он передал привет нашим биатлонистам и лыжникам, и призвал тюменцев последовать его примеру.

Судя по антуражу на видео, съемка происходила на окраине Тобольска недалеко от асфальтированной дороги. Видео снято в режиме "селфи", поэтому нельзя с достоверной точностью сказать, был ли Афанасьев в лесу один или не один.

"Символично выходим и делаем пробежку у себя дома", - произнес мэр.

Он подчеркнул, что сибиряк, а сибирякам пристало поддерживать русскую команду.

Напомним, саратовский биатлонист, представляющий с недавних пор Тюменскую область, Александр Логинов завоевал "бронзу" в смешанной эстафете в Пекине. Эта медаль стала первой подобной наградой в истории российской сборной. На победу Логинова отреагировал в соцсетях губернатор региона Александр Моор, написавший, что "мы верили" в Логинова, и он не подкачал.

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#Новости#Тюменская область#Олимпиада#Максим Афанасьев#Тобольск#Дмитрий Зайцев#Политика
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