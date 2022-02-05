Мэр Тобольска изменился до неузнаваемости в видео для российских олимпийцев

Судя по антуражу на видео, съемка происходила на окраине Тобольска недалеко от асфальтированной дороги. Видео снято в режиме "селфи", поэтому нельзя с достоверной точностью сказать, был ли Афанасьев в лесу один или не один.
"Символично выходим и делаем пробежку у себя дома", - произнес мэр.
Он подчеркнул, что сибиряк, а сибирякам пристало поддерживать русскую команду.
Напомним, саратовский биатлонист, представляющий с недавних пор Тюменскую область, Александр Логинов завоевал "бронзу" в смешанной эстафете в Пекине. Эта медаль стала первой подобной наградой в истории российской сборной. На победу Логинова отреагировал в соцсетях губернатор региона Александр Моор, написавший, что "мы верили" в Логинова, и он не подкачал.