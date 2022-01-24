В Тюменской области к 2025 году планируется полностью ликвидировать незаконные свалки

«Тюменская область заранее готовилась к мусорной реформе — еще в 2014 году. В регионе построены и работают три мусоросортировочных завода. За это время 620 несанкционированных свалок ликвидировали. На начало 2022 года на территории Тюменской области еще остается более 500 несанкционированных свалок.