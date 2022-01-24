nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области к 2025 году планируется полностью ликвидировать незаконные свалки

24 января 13:09
Фото: 1Mi
Ликвидацию и рекультивацию незаконных свалок в Тюменской области планируется полностью завершить в 2025 году. Об этом рассказала руководитель регионального департамента недропользования и экологии Елена Уляшева.
Сюжет
Тюмень

«Доля ликвидированных и рекультивированных незаконных свалок — один из важнейших показателей региональной госпрограммы „Недропользование и охрана окружающей среды“. В 2020 году он составлял 45 процентов, в 2021 году — 49,9 процента, план на 2022 год — 51,8 процента», пояснила директор департамента.

Стратегическая цель — создать в Тюменской области эффективную систему обращения с отходами, минимизировав экологический ущерб, прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Поэтому очень важно не допускать появления новых нелегальных свалок.

Для этого необходимо постоянное и четкое взаимодействие между областными и муниципальными органами власти, предпринимательским сообществом и общественностью, подчеркнул глава региона.

«Тюменская область заранее готовилась к мусорной реформе — еще в 2014 году. В регионе построены и работают три мусоросортировочных завода. За это время 620 несанкционированных свалок ликвидировали. На начало 2022 года на территории Тюменской области еще остается более 500 несанкционированных свалок.

На 16 действующих в Тюменской области полигонах для сбора отходов в 2020 году за счет областного бюджета было установлено весовое оборудование для учета объемов поступающего мусора. В рамках реализации концессионного соглашения с единым региональным оператором в области построены и уже действуют три мусоросортировочных завода и одна мусороперегрузочная станция.

Материалы по теме
В Тюменском районе нашли еще одну крупную свалкуНесанкционированные свалки начали расчищать в районе тюменского аэропортаКуда обращаться тюменцам, если обнаружена свалка?
#Новости#Департамент недропользования и экологии#Тюмень#Ирина Швецова#Город
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20