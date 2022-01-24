В Тюменской области к 2025 году планируется полностью ликвидировать незаконные свалки

«Доля ликвидированных и рекультивированных незаконных свалок — один из важнейших показателей региональной госпрограммы „Недропользование и охрана окружающей среды“. В 2020 году он составлял 45 процентов, в 2021 году — 49,9 процента, план на 2022 год — 51,8 процента», пояснила директор департамента.
Стратегическая цель — создать в Тюменской области эффективную систему обращения с отходами, минимизировав экологический ущерб, прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Поэтому очень важно не допускать появления новых нелегальных свалок.
Для этого необходимо постоянное и четкое взаимодействие между областными и муниципальными органами власти, предпринимательским сообществом и общественностью, подчеркнул глава региона.
«Тюменская область заранее готовилась к мусорной реформе — еще в 2014 году. В регионе построены и работают три мусоросортировочных завода. За это время 620 несанкционированных свалок ликвидировали. На начало 2022 года на территории Тюменской области еще остается более 500 несанкционированных свалок.
На 16 действующих в Тюменской области полигонах для сбора отходов в 2020 году за счет областного бюджета было установлено весовое оборудование для учета объемов поступающего мусора. В рамках реализации концессионного соглашения с единым региональным оператором в области построены и уже действуют три мусоросортировочных завода и одна мусороперегрузочная станция.