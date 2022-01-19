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В «тюменской матрёшке» выявлены первые случаи заражения штаммом «омикрон»

19 января 06:09
Фото: 1Mi
В «тюменской матрёшке» выявлены первые случаи заражения штаммом «омикрон»
В Ямало-Ненецком АО зарегистрированы шесть случаев заражения новым штаммом «омикрон», сообщили в пресс-службе правительства округа.

В частности, вирус диагностировали у 4-х взрослых и 2-х детей. Было установлено, что все шестеро приехали из-за границы. Болезнь протекает в лёгкой форме. Все инфицированные находятся на самоизоляции, проходят лечение амбулаторно.

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«Система здравоохранения Ямала готова к следующей волне ковида. Регион имеет достаточно противоинфекционных лекарств и коечный фонд. В случае необходимости будет развёрнут резерв. На сегодняшний день занято порядка 190 коек», — прокомментировал ситуацию губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Региональный оперштаб напоминает жителям «тюменской матрёшки» о соблюдении масочного режима и дистанции в общественных местах. Также специалисты рекомендуют избегать массовых скоплений народа и вовремя ревакцинироваться.

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#Новости#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова
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