В Тюменской области решают проблему ветхих школ

Также губернатор сообщил, что 45 школ и 25 детских садов будут открыты в ближайшие пять лет, в том числе в поселках ММС и Березняки.
В Московском же уже в следующем, 2022 году, приступят к возведению большого комплекса, вмещающим в себя не только школу, но и дошкольное отделение — полноценный детский сад.
Отметим, что за минувшие пять лет в области заработали 24 модернизированных общеобразовательных учреждения, а число учеников выросло на 30 % (до 232 000 человек в 2021 году).
Только в Тюмени за год построили 8 детсадов на 2 300 ребят. До конца 2021 года строители должны достроить ещё одно дошкольное учреждение в районе ЖК «Видный». Оно сможет принять 330 ребят. В следующие три года запланировано возведение ещё 4 детсадов в Ново-Патрушево, Ямальском-2 и Антипино. В это же время откроют дошкольное отделение МОУ №89. Здесь разместятся 420 малышей. В посёлке Московский тоже появится детсад. Дополнительные средства выделят на проектирование 5 дошкольных учреждений в Тюмени, Тобольске и Тобольском районе.
В следующем году в Тобольске, на территории школы № 12 планируется строительство спортивного комплекса, удобной зоны отдыха и амфитеатр. Территория будет обустроена так, что развлечения найдутся для всех.