В Тюменской области решают проблему ветхих школ

Только в Тюмени за год построили 8 детсадов на 2 300 ребят. До конца 2021 года строители должны достроить ещё одно дошкольное учреждение в районе ЖК «Видный». Оно сможет принять 330 ребят. В следующие три года запланировано возведение ещё 4 детсадов в Ново-Патрушево, Ямальском-2 и Антипино. В это же время откроют дошкольное отделение МОУ №89. Здесь разместятся 420 малышей. В посёлке Московский тоже появится детсад. Дополнительные средства выделят на проектирование 5 дошкольных учреждений в Тюмени, Тобольске и Тобольском районе.