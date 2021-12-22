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В Тюменской области решают проблему ветхих школ

22 декабря 2021, 03:21
Фото: 1Mi
В рамках действующей программы по замене ветхих школ в Тюменской области планируют перестроить оставшиеся деревянные здания школ. Снос обветшалых строений и возведение на их месте новых определены на ближайшие три года.Об этом стало известно вчера, 21 декабря, на прямой линии с губернатором.
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Также губернатор сообщил, что 45 школ и 25 детских садов будут открыты в ближайшие пять лет, в том числе в поселках ММС и Березняки.

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В Московском же уже в следующем, 2022 году, приступят к возведению большого комплекса, вмещающим в себя не только школу, но и дошкольное отделение — полноценный детский сад.

Отметим, что за минувшие пять лет в области заработали 24 модернизированных общеобразовательных учреждения, а число учеников выросло на 30 % (до 232 000 человек в 2021 году).

Только в Тюмени за год построили 8 детсадов на 2 300 ребят. До конца 2021 года строители должны достроить ещё одно дошкольное учреждение в районе ЖК «Видный». Оно сможет принять 330 ребят. В следующие три года запланировано возведение ещё 4 детсадов в Ново-Патрушево, Ямальском-2 и Антипино. В это же время откроют дошкольное отделение МОУ №89. Здесь разместятся 420 малышей. В посёлке Московский тоже появится детсад. Дополнительные средства выделят на проектирование 5 дошкольных учреждений в Тюмени, Тобольске и Тобольском районе.

В следующем году в Тобольске, на территории школы № 12 планируется строительство спортивного комплекса, удобной зоны отдыха и амфитеатр. Территория будет обустроена так, что развлечения найдутся для всех.

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