Тёплый прием у «Открытие Инвестиции»

Если инвестор откроет ИИС сейчас, то уже в 2022 году он может получить до 52 000 рублей в качестве возврата уплаченного налога в результате использования инвестиционного налогового вычета. Это максимальная сумма вычета, которая осуществляется при внесении от 400 тыс. рублей средств на счет. Но главное, о чем должен помнить инвестор — если он откроет счет до конца года, но внесет средства уже в новом году, то на вычет он сможет претендовать только в 2023 году. Открыть счет можно как в офисе «Открытие Брокер» (работает под брендом «Открытие Инвестиции» вместе с Управляющей компанией «Открытие»), так и удаленно на сайте.