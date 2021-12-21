nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени произошло ДТП с пострадавшими

21 декабря 2021, 04:17
Фото: «Наш город»
В Тюмени на улице Мельникайте, 2 утром произошла автомобильная авария с пострадавшими. Столкнулись два легковых автомобиля. Из-за удара пассажирка одного из транспортных средств получила травму.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени, на улице Мельникайте, 2. В районе восьми утра произошло дорожно-транспортное происшествие.

По личной информации «Нашего города», сложность у участников ДТП вызвали знаки, которые были поставлены компанией «Мостострой — 11». Участник аварии отметил, что временная схема движения для автовладельцев до сих пор непонятна.

Фото: «Наш город»

На место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники ДПС.

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту «Нашего города» сообщили, что на улице Мельникайте столкнулись два легковых автомобиля. В результате пассажирке одного из транспортных средств понадобилась помощь медиков, так как она получила травму головы.

Материалы по теме
После ДТП двоих вышедших на дорогу на Московском тракте сбила ToyotaИтоги дня: дело о приставаниях к детям, ДТП на трассе Тюмень — Омск, кардиостимуляторНа перекрёстке Широтной и Пермякова из-за ДТП возникла пробка
#Новости#Авария#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Здоровье#Пострадавшие#Автодороги#Скорая помощь#Автомобилисты#Екатерина Байкалова#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25