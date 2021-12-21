В Тюмени произошло ДТП с пострадавшими

В Тюмени, на улице Мельникайте, 2. В районе восьми утра произошло дорожно-транспортное происшествие.
По личной информации «Нашего города», сложность у участников ДТП вызвали знаки, которые были поставлены компанией «Мостострой — 11». Участник аварии отметил, что временная схема движения для автовладельцев до сих пор непонятна.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники ДПС.
В пресс-службе ГИБДД корреспонденту «Нашего города» сообщили, что на улице Мельникайте столкнулись два легковых автомобиля. В результате пассажирке одного из транспортных средств понадобилась помощь медиков, так как она получила травму головы.