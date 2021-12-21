Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения утренников в детских садах

Сейчас в Тюменской области действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Родители задумались, состоятся ли в этом году у их детей новогодние утренники, и смогут ли они посетить праздник. Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации работы образовательных организаций в условиях COVID-19», массовые мероприятия проводить запрещено.