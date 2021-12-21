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Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения утренников в детских садах

21 декабря 2021, 11:52
Фото: 1Mi
Приближаются новогодние праздники, утренники в детских садах. Жители Тюменской области забеспокоились, смогут ли они посмотреть на выступления своих детей. Региональное Управление Роспотребназдора дал разъяснения по этому вопросу.

Сейчас в Тюменской области действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Родители задумались, состоятся ли в этом году у их детей новогодние утренники, и смогут ли они посетить праздник. Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации работы образовательных организаций в условиях COVID-19», массовые мероприятия проводить запрещено.

Фото: Читатель «Нашего города»
Фото: Читатель «Нашего города»

«Нормативно-правовыми актами, контроль и надзор за которыми возложен на территориальные органы Роспотребнадзора, не установлен запрет на проведение мероприятий в рамках одной дошкольной группы. Также не установлено требование по ограничению входа в дошкольное учреждение»,объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Решение, будут ли присутствовать родители на утренниках, принимает администрация детского сада. Если родителям разрешат смотреть представление, то необходимо обеспечить проведение термометрии на входе, обработку рук антисептиками. Также зрители должны быть в перчатках, масках или респираторах. QR-код для входа в детский сад не потребуется.

Этот вопрос настолько волновал тюменцев, что они задали его губернатору региона — просили ответить в ходе «Прямой линии».

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