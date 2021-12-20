В администрации Тюмени срочно произвели перестановки: назначен директор департамента

«Департамент возглавит Евгений Сорокин. Он продолжит реализацию национального проекта „Безопасные качественные дороги“, деньги на это заложены в бюджет 2022 года. Также он займется развитием транспортной сферы Тюмени»,рассказал мэр города Руслан Кухарук на заседании коллегии.
Ранее Сорокин занимал место руководителя управы Центрального округа. Его знает весь коллектив дорожного департамента. На его бывшую должность уже нашли человека — Артема Павлюченко. Он имеет опыт в управлении, разбирается в градостроительном планировании.
Артем Павлюченко до назначения работал в Тюменском городском имущественном казначействе. Там он отвечал за капитальный ремонт. До 2020 года он руководил МКУ «Управление градостроительного планирования». Кухарук подчеркнул, что Павлюченко принимал участие в реализации объектов благоустройства, городской среды, навигации.
«Многое, что задумано на 2022 год, касается Центрального округа. Артем Павлюченко изначально стоял у разработки мастер-плана запланированных изменений, и я считаю правильным, что он же будет отвечать на результат. Руководить управой — большая ответственность. Опорой Артему Геннадьевичу будет опытный коллектив управы ЦАО», — подытожил глава Тюмени.
Напомним, до Сорокина департаментом транспорта управлял Игорь Фролов. Его арестовали, до 2 февраля 2022 года он останется в СИЗО. Он со своей матерью и директором коммерческой компании, используя служебное положение, похитил около 5 миллионов рублей из городского бюджета.