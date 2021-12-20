В администрации Тюмени срочно произвели перестановки: назначен директор департамента

Напомним, до Сорокина департаментом транспорта управлял Игорь Фролов. Его арестовали, до 2 февраля 2022 года он останется в СИЗО. Он со своей матерью и директором коммерческой компании, используя служебное положение, похитил около 5 миллионов рублей из городского бюджета.