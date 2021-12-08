Экс-главу дорожного департамента Тюмени обвиняют в хищении 5 млн рублей из бюджета

Следствие выяснило, что, занимая эту должность, в феврале прошлого года и в феврале текущего обвиняемый вступил в сговор с родственницей, своим сотрудником и директором коммерческой организации. Используя служебное положение Фролов обманным путём похитил около 5 млн рублей из бюджета города.