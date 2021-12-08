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Экс-главу дорожного департамента Тюмени обвиняют в хищении 5 млн рублей из бюджета

8 декабря 2021, 05:46
Фото: 1Mi
Экс-главу дорожного департамента Тюмени обвиняют в хижении 5 млн рублей
Главе городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорю Фролову предъявлено обвинение в двух эпизодах по статье 159.4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ.
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Арест

Следствие выяснило, что, занимая эту должность, в феврале прошлого года и в феврале текущего обвиняемый вступил в сговор с родственницей, своим сотрудником и директором коммерческой организации. Используя служебное положение Фролов обманным путём похитил около 5 млн рублей из бюджета города.

Арестованный глава тюменского дорожного департамента проработал на должности 5 лет
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«Деньги были выделены на два муниципальных договора для выполнения работ по содержанию и уборке автодорог в областном центре», — следует из материалов уголовного дела.

На данный момент следователи предъявили двум участникам, в том числе бывшему директору дорожного департамента, обвинения в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Вину задержанный признал и готов возместить причинённый ущерб.

Следователи СКР обыскали служебные кабинеты и квартиры всех причастных и изъяли всю необходимую документацию и техсредства. Далее пройдут судебные экспертизы. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и устанавливать имеющих отношение к делу лиц и возможных новых эпизодов.

Также СКР требует заключить виновника под стражу.

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