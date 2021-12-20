nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роспотребнадзор запретил ввозить фрукты из Турции: Что будет с ценами

20 декабря 2021, 16:29
Фото: pxhere.com
Роспотребнадзор принял решение о запрете на ввоз в нашу страну фруктов и овощей производства ряда предприятий Ирана, Египта и Турции. Из комментариев директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова следует, что на цены запрет не повлияет.

«Подорожания никакого не будет, потому что эти объемы будут замещены из других стран, — уверяет Михаил Глушков. — Речь же не идет о закрытии каких-то стран, просто будут закрыты конкретные предприятия, в продукции которых найдены опасные превышения пестицидов и агрохимикатов». Об этом пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, после устранения всех недочетов на рынок могут выйти предприятия, у которых не обладают сейчас возможностями для импорта.

Столичное управление службы ранее заявило, что ретейлерам следует приостановить продажу определенной части импортной продукции. В Россию запретили ввозить апельсины, лимоны, мандарины, виноград, гранаты и перец ряда производителей Турецкой Республики, сушеную мяту одного из египетских производителей, а также перец некоторых иранских поставщиков. Роспотребнадзор объявил о своем решении после того, как в указанной продукции выявили повышенное содержание ГМО и пестицидов.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25