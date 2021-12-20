Роспотребнадзор запретил ввозить фрукты из Турции: Что будет с ценами

«Подорожания никакого не будет, потому что эти объемы будут замещены из других стран, — уверяет Михаил Глушков. — Речь же не идет о закрытии каких-то стран, просто будут закрыты конкретные предприятия, в продукции которых найдены опасные превышения пестицидов и агрохимикатов». Об этом пишет NEWS.ru.
По словам эксперта, после устранения всех недочетов на рынок могут выйти предприятия, у которых не обладают сейчас возможностями для импорта.
Столичное управление службы ранее заявило, что ретейлерам следует приостановить продажу определенной части импортной продукции. В Россию запретили ввозить апельсины, лимоны, мандарины, виноград, гранаты и перец ряда производителей Турецкой Республики, сушеную мяту одного из египетских производителей, а также перец некоторых иранских поставщиков. Роспотребнадзор объявил о своем решении после того, как в указанной продукции выявили повышенное содержание ГМО и пестицидов.