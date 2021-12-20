Роспотребнадзор запретил ввозить фрукты из Турции: Что будет с ценами

«Подорожания никакого не будет, потому что эти объемы будут замещены из других стран, — уверяет Михаил Глушков. — Речь же не идет о закрытии каких-то стран, просто будут закрыты конкретные предприятия, в продукции которых найдены опасные превышения пестицидов и агрохимикатов». Об этом пишет NEWS.ru.