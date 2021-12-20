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Антон Кобяков: Отношения России и Египта продолжают активно развиваться

20 декабря 2021, 20:14
Советник президента РФ Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Египта в РФ Назих Наггари встретились в столице России, чтобы в числе прочих тем обсудить участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в следующем году.

Как отмечает Secretmag.ru, Египет примет участие в мероприятии в почетном статусе страны-гостя. Юбилейный 25-й форум состоится в период с 15 по 18 июня.

Кроме того, стороны подняли тему развития торгово-экономических отношений между странами.

В ходе встречи советник президента поздравил Назиха Наггари с новой должностью и сообщил, что разностороннее стратегическое сотрудничество между странами продолжает интенсивно развиваться по ряду направлений.

«Отношения между Россией и Египтом основаны на долгой истории сотрудничества, принципах доверия и дружбы. Активный диалог ведётся на уровне глав министерств и ведомств двух стран. Причем важность такого взаимодействия ещё больше возрастает на фоне всеобщей борьбы с пандемией коронавируса», — заметил Антон Кобяков.

Также помощник президента РФ подчеркнул, что летом нынешнего года был дан старт проведению Года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, в рамках которого запланировано порядка 200 совместных мероприятий.

Одним из ключевых совместных проектов является организация Российской промышленной зоны в Египте. Презентация данного проекта состоялась около двух недель назад в ходе «Форума России: определяя будущее» на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в Дубае.

«Для нас большая честь выступать в качестве страны-гостя на ПМЭФ-2022, такой формат участия позволит еще больше укрепить международное сотрудничество между нашими странами во всех отраслях, презентовать наш туристический и инвестиционный потенциал», — отметил представитель египетской стороны.

Сообщается, что саммит Россия — Африка является еще одним примером совместного успешного проекта России и Египта. Саммит состоялся в 2019 году в Сочи.

На сегодняшний день ведется совместная работа по организации второго саммита Россия — Африка, который запланирован на осень будущего года. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте ПМЭФ.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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