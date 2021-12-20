Антон Кобяков: Отношения России и Египта продолжают активно развиваться

«Отношения между Россией и Египтом основаны на долгой истории сотрудничества, принципах доверия и дружбы. Активный диалог ведётся на уровне глав министерств и ведомств двух стран. Причем важность такого взаимодействия ещё больше возрастает на фоне всеобщей борьбы с пандемией коронавируса», — заметил Антон Кобяков.