В Тюменской области за сутки от коронавируса умерло 13 человек

Сводка по соседствующим регионам:
Ханты-Мансийский автономный округ:
— 9 смертей;
— 203 заболевших;
— 206 выздоровело.
Ямало-Ненецкий автономный округ:
— 4 человека умерло;
— 115 заболели;
— 142 выздоровело.
За весь период пандемии в России умерло 296 180 человек.
В РФ по итогам всего периода пандемии зарегистрировано 10 186 823 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За все время наблюдений выздоровело 8 952 266 человек.
Ознакомиться со списком медучреждений, задействованных в лечении больных коронавирусом в Тюменской области, вы можете по данной ссылке.