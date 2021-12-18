В 2021 году тюменские ярмарки посетили более 200 000 человек

«Центральные регионы страны, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, в общем, представители всех федеральных округов были гостями Тюмени. Деловой туризм, особенно по сравнению с прошлым годом, значительно вырос. Говорить о полном восстановлении пока не приходится, но прогресс налицо. Это видно даже по последней в этом году новогодней ярмарке, которая стартовала 16 декабря и уже собрала около 130 участников», говорит Михаил Брудков.