В 2021 году тюменские ярмарки посетили более 200 000 человек

Итогами годовой деятельности поделился Михаил Брудков, генеральный руководитель АО «Тюменская ярмарка». По его словам, посетить местные торговые мероприятия приезжают люди со всех уголков нашей страны. Полное восстановление штатного потока посетителей пока не представляется возможным, но улучшения уже говорят о позитивном развитии.
«Центральные регионы страны, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, в общем, представители всех федеральных округов были гостями Тюмени. Деловой туризм, особенно по сравнению с прошлым годом, значительно вырос. Говорить о полном восстановлении пока не приходится, но прогресс налицо. Это видно даже по последней в этом году новогодней ярмарке, которая стартовала 16 декабря и уже собрала около 130 участников», говорит Михаил Брудков.
Ярмарки проводятся регулярно на платформе Тюменского выставочного зала.
Кроме основных видов деятельности, мы начали сотрудничать с «Тюменской гильдией мастеров» и «IGOLKAMarket». Они привлекают достаточно обширную аудиторию к своим проектам. На 2022 год уже запланировано проведение регионального градостроительного форума»резюмировал Михаил Брудков.
Также сейчас в Тюмени проходит акция «Мой бизнес помогает». Предприниматели и организации оказывают благотворительную помощь детям из социально незащищенных категорий. Организаторами акции на региональном уровне стал центр «Мой бизнес» Тюменской области совместно с центром «Семья». К акции уже присоединились предприниматели из Тюмени и муниципалитетов. Любая организация может внести свой вклад в развитие социально незащищенных детей.