nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2021 году тюменские ярмарки посетили более 200 000 человек

18 декабря 2021, 10:20
Фото: 1Mi
Деловой туризм в 2021 году в Тюмени значительно прибавил в показателях по сравнению с прошлым годом. Всего в уходящем году в Тюменском выставочном зале было проведено 13 специализированных выставок-ярмарок, которые посетило более 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Итогами годовой деятельности поделился Михаил Брудков, генеральный руководитель АО «Тюменская ярмарка». По его словам, посетить местные торговые мероприятия приезжают люди со всех уголков нашей страны. Полное восстановление штатного потока посетителей пока не представляется возможным, но улучшения уже говорят о позитивном развитии.

«Центральные регионы страны, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, в общем, представители всех федеральных округов были гостями Тюмени. Деловой туризм, особенно по сравнению с прошлым годом, значительно вырос. Говорить о полном восстановлении пока не приходится, но прогресс налицо. Это видно даже по последней в этом году новогодней ярмарке, которая стартовала 16 декабря и уже собрала около 130 участников», говорит Михаил Брудков.

Ярмарки проводятся регулярно на платформе Тюменского выставочного зала.

Кроме основных видов деятельности, мы начали сотрудничать с «Тюменской гильдией мастеров» и «IGOLKAMarket». Они привлекают достаточно обширную аудиторию к своим проектам. На 2022 год уже запланировано проведение регионального градостроительного форума»резюмировал Михаил Брудков.

Также сейчас в Тюмени проходит акция «Мой бизнес помогает». Предприниматели и организации оказывают благотворительную помощь детям из социально незащищенных категорий. Организаторами акции на региональном уровне стал центр «Мой бизнес» Тюменской области совместно с центром «Семья». К акции уже присоединились предприниматели из Тюмени и муниципалитетов. Любая организация может внести свой вклад в развитие социально незащищенных детей.

Материалы по теме
13 ноября в Тюмени проведут продуктовую ярмаркуНа субботней ярмарке тюменцы могут купить мёд и мясо
#Новости#Ярмарка#Максим Кондратов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25