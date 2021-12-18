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СвЖД доставила юных талантов для участия в "Губернаторской ёлке"

18 декабря 2021, 06:08
17 и 18 декабря в Ребячьей республике проходит очередное мероприятие «Губернаторская ёлка». Туда приглашаются молодые жители Тюменской области, которые достигли успехов в творческой, научной , спортивной и социальной деятельности.

Сотрудники Свердловской железной дороги отчитались о прибытии юных гостей областной столицы. Ребята прибыли из 26 различных муниципальных образований. Все они являются победителями различных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, спортивных соревнований, участниками молодежных общественных объединений.

«Губернаторская ёлка» является ежегодным мероприятием для стимулирования талантливых и активных детей нашего региона. Их поздравил лично губернатор Тюменской области Александр Моор, а также их ждет множество различных увеселительных активностей:

  • Театральное представление «История ёлочных игрушек»;
  • Обширная интерактивно-развлекательная программа;
  • Мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек;
  • Различные квесты и множественные конкурсы.

Молодые жители региона также получили памятные подарки (сладкие наборы и настольные игры).

Пандемия внесла коррективы в проведение подобных мероприятий, но они стабильно продолжают дарить талантливым детям праздник и новогоднее настроение.

Ранее мы сообщали в подробностях о проведении данного мероприятия.

#Максим Кондратов#Видео
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