СвЖД доставила юных талантов для участия в "Губернаторской ёлке"

17 и 18 декабря в Ребячьей республике проходит очередное мероприятие «Губернаторская ёлка». Туда приглашаются молодые жители Тюменской области, которые достигли успехов в творческой, научной , спортивной и социальной деятельности.

Сотрудники Свердловской железной дороги отчитались о прибытии юных гостей областной столицы. Ребята прибыли из 26 различных муниципальных образований. Все они являются победителями различных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, спортивных соревнований, участниками молодежных общественных объединений. «Губернаторская ёлка» является ежегодным мероприятием для стимулирования талантливых и активных детей нашего региона. Их поздравил лично губернатор Тюменской области Александр Моор, а также их ждет множество различных увеселительных активностей: Театральное представление «История ёлочных игрушек»;

Обширная интерактивно-развлекательная программа;

Мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек;

Различные квесты и множественные конкурсы. Молодые жители региона также получили памятные подарки (сладкие наборы и настольные игры). Пандемия внесла коррективы в проведение подобных мероприятий, но они стабильно продолжают дарить талантливым детям праздник и новогоднее настроение. Ранее мы сообщали в подробностях о проведении данного мероприятия.