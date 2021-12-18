СвЖД доставила юных талантов для участия в "Губернаторской ёлке"

Сотрудники Свердловской железной дороги отчитались о прибытии юных гостей областной столицы. Ребята прибыли из 26 различных муниципальных образований. Все они являются победителями различных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, спортивных соревнований, участниками молодежных общественных объединений.
«Губернаторская ёлка» является ежегодным мероприятием для стимулирования талантливых и активных детей нашего региона. Их поздравил лично губернатор Тюменской области Александр Моор, а также их ждет множество различных увеселительных активностей:
Молодые жители региона также получили памятные подарки (сладкие наборы и настольные игры).
Пандемия внесла коррективы в проведение подобных мероприятий, но они стабильно продолжают дарить талантливым детям праздник и новогоднее настроение.