Сергей Катырин: в 2021 году нам удалось не допустить серьёзного падения экономики

В течение прошедших двух лет в условиях пандемии наша ментальность изменилась. И это касается всего мира в целом. Несмотря на то, что, казалось бы, прошло не так много времени и, всё же, это случилось, поскольку отношение к цифре стало другим. Если ранее говорить о цифре было только можно, то теперь без неё невозможно работать совсем. Кроме того, поменялся подход к выработке решений. Я считаю, что власти проявили себя очень достойно в течении первого периода — во время самой острой фазы. Тогда решения принимались оперативно, а, самое важное, что тут же начинали действовать. Ведь в правительстве понимали, что ситуация в стране складывается очень острая, а потому нужно реагировать быстро. Я думаю, что эти факты сыграли роль в минимальном падении нашей экономики по сравнению с другими странами.