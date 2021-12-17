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Сергей Катырин: в 2021 году нам удалось не допустить серьёзного падения экономики

17 декабря 2021, 10:13
Фото: 1Mi
Сергей Катырин: в 2021 году нам удалось не допустить падения экономики
Президент российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал каналу РБК о целях и задачах бизнесменов в будущем году, жизни в пандемию и поддержке бизнеса от властей, пишет издание «Новости Волгограда».

Что 2021 год в целом принёс бизнесу и экономике России в целом? Как поменялась ситуация в условиях эпидемиологической обстановки?

В течение прошедших двух лет в условиях пандемии наша ментальность изменилась. И это касается всего мира в целом. Несмотря на то, что, казалось бы, прошло не так много времени и, всё же, это случилось, поскольку отношение к цифре стало другим. Если ранее говорить о цифре было только можно, то теперь без неё невозможно работать совсем. Кроме того, поменялся подход к выработке решений. Я считаю, что власти проявили себя очень достойно в течении первого периода — во время самой острой фазы. Тогда решения принимались оперативно, а, самое важное, что тут же начинали действовать. Ведь в правительстве понимали, что ситуация в стране складывается очень острая, а потому нужно реагировать быстро. Я думаю, что эти факты сыграли роль в минимальном падении нашей экономики по сравнению с другими странами.

Что касается второго положительного фактора: поддержка оказывалась не только предпринимателям, но и населению, что дало возможность сохранить покупательную способность, и, в свою очередь, поддержать экономику. Ведь если покупателей нет, то и производить не для кого — это связано между собой.

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В третьих, я бы остановился на создании и поддержке регулярного диалога между правительством и предпринимательским сообществом. Сейчас я имею в виду Торгово-промышленную палату. Вместе с профессиональным бизнес-сообществом мы каждый день и час отрабатывали различные предложения, касающиеся как отраслевого разреза, так и общеэкономических проблем. Вебинары в формате онлайн проходили в Палате несколько раз в течение рабочего дня, на которых нарабатывались решения, направленные затем в правительство. В результате мы могли видеть, что большинство наших предложений находили отражение в решениях и документах, принятых властями.

Во время нашей напряжённой работы к нам за консультациями пришли 120 тысяч бизнесменов. Во всех ТПП, расположенных в субъектах РФ, работали «горячие линии», которые отвечали на вопросы по внешним и внутренним форс-мажорам.

Как изменился малый и семейный бизнес в текущем году?

Самым устойчивым оказался семейный бизнес. В целом он сохранился. Что касается малого бизнес — да, он понёс потери. Но также я хочу отметить, что в этом году мы активно восстанавливались — по сравнению с ноябрём прошлого года количество малых предприятий выросло на 110 тысяч. А если учесть, что в 2021 году было зарегистрировано 3,5 миллиона самозанятых, то итог совсем неплох.

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Как в 2021 году Торгово-промышленная боролась с коррупцией?

На протяжении нескольких лет мы организуем проект «Бизнес-барометр коррупции», в котором принимает участие не только бизнес, но и представители мэрий. Форум посещает около 2 тысяч членов. И несмотря на то, что их мнение не всегда солидарно с точкой зрения предпринимательского сообщества — есть над чем поразмышлять. Мы регулярно представляем депутатам Госдумы, губернаторам и министрам позицию со стороны бизнесменов, чтобы власти знали, что о мнении бизнеса на наши методы борьбы с коррупцией. Отмечу, что взяточничество существует повсеместно и тормозит экономику. И мы по возможности стараемся пресекать такие случаи.

Какие у вас ожидания от экономики в следующем году, и что может предложить Торгово-промышленная палата?

Теплится надежда на то, что в 2022 году нам всё-таки удастся укротить эту пандемию, и год станет достаточно успешным. Конечно, добиваться высоких результатов будет нелегко. Однако, считаю, что мы имеем все основания для увеличения ВВП, ведь важнейший ресурс, который обладает очень большим потенциалом — человеческий. По моему мнению, команда в Правительстве и Госдуме подобралась отличная.

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Форум «Сделано в России», недавно проведённый экспортным центром, показал, что мы имеем множество организаций с нетрадиционными вещами. Эти предприятия выходят на рынок и наша страна в их лице доминирует в мире. Например, одна из наших компаний обучает детей цифре в нескольких десятках стран и поэтапно подводит ребят к пониманию такого рода вопросов. Также предприятие, выращивающее искусственное мясо и молоко, смогло увлекательно презентовать свой продукт, что дальше позволит ему занять перспективную нишу. И потом, наша вакцина против коронавируса хорошо расходится по всему миру и, я считаю, что это тоже даёт экономический результат. Таким образом, мы видим перспективы в различных направлениях.

Расскажите о проектах, которые Торгово-промышленная палата собирается развивать в 2021 году?

В темы, над которыми мы работали и продолжаем, входят неналоговые платежи. Эти взносы не отражены в Налоговом кодексе, но в обязательном порядке, как и налоговые вычеты, взимаются регулярно. Помимо того, мы хотим добиться принятия закона о семейном бизнесе. Конечно, мы имеем несколько законодательных инициатив, которые и представим. В будущем году перед нами стоит много задач, требующих решений. Поэтому мы будем напряжённо работать, как и раньше.

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#Новости#Общество#Торгово-промышленная палата#Интервью#Тюмень#Дарья Гасникова
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