Президент ТПП Сергей Катырин рассказал о борьбе бизнеса с коррупцией

«Это такой бич, который существует практически во всем мире. Где-то он больше влияет на развитие экономики, где-то в меньшей степени, где научились с этим бороться. Есть национальный план, который подписал Президент страны. И торгово-промышленная палата в этом плане тоже прописана. Там есть поручения, которые мы должны выполнять», - отметил Сергей Катырин.