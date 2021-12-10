Президент ТПП Сергей Катырин рассказал о борьбе бизнеса с коррупцией

В ТПП РФ прошла Всероссийская интерактивная акция, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией. Участие приняли бизнесмены и чиновники, экспертное сообщество. Главная задача - поиск рабочих методов противодействия коррупции. Всего за 9 месяцев этого года ущерб от коррупционных действий составил около 13 миллиардов рублей.
«Это такой бич, который существует практически во всем мире. Где-то он больше влияет на развитие экономики, где-то в меньшей степени, где научились с этим бороться. Есть национальный план, который подписал Президент страны. И торгово-промышленная палата в этом плане тоже прописана. Там есть поручения, которые мы должны выполнять», - отметил Сергей Катырин.
Для измерения уровня коррупции в ТПП используется «Бизнес барометр». В этом году в этом исследовании приняли участие 42 000 предпринимателей и 3 000 чиновников. Ещё один способ отслеживания коррупции – актуальные вопросы предпринимателям. В прошлом году каждый четвёртый столкнулся с коррупцией.
«Для нас принципиально важно было: первое - то, что бизнес вообще понял, что государство не приемлет коррупцию как явление», - отметил вице-президент ТПП РФ.