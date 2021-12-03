Росконгресс: Креативная экономика открывает возможности для инвестирования в бизнес

Кроме того, собравшиеся поговорили о возможностях, которые креативные индустрии открывают для инвесторов. Было отмечено, что стабильная поддержка этой отрасли со стороны государства дает возможность увеличить как ее долю в российской экономике, так и количество граждан, занятых в творческих профессиях, сообщает rostovgazeta.ru.