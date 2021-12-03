Росконгресс: Креативная экономика открывает возможности для инвестирования в бизнес

Кроме того, собравшиеся поговорили о возможностях, которые креативные индустрии открывают для инвесторов. Было отмечено, что стабильная поддержка этой отрасли со стороны государства дает возможность увеличить как ее долю в российской экономике, так и количество граждан, занятых в творческих профессиях, сообщает rostovgazeta.ru.
По словам замглавы Фонда Росконгресс, директора Фонда Инносоциум Елены Марининой, креативная экономика предоставляет серьезные возможности для финансовых вложений в предприятия малого и среднего бизнеса. А Фонд Росконгресс, в свою очередь, обладает всеми необходимыми ресурсами для изучения и оценки перспективных направлений. Это позволяет прогнозировать появление результативных бизнес-моделей и новейших течений. По ее словам, развитие творческих индустрий является точкой роста и рациональным экономическим решением.
В сессии участвовали представители России и ОАЭ. В их числе - замглавы Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина, замминистра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ по вопросам культуры Его Превосходительство Омар Саиф Гобаш, глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, директор «Ленфильма», генеральный директор холдинга 1MI Федор Щербаков и другие.